Salud augura una reducción inmediata y "continuada" de las listas de espera

"Puede parecer que me reitero", dijo el consejero de Salud antes de repetir y volver a defender los resultados de su plan de choque contra las listas de espera y a punto de informar a los presentes que "seguimos en pandemia". Llevado por el PP a comparecer en la Junta, Pablo Fernández tuvo que concluir que la cola de pacientes en el servicio que dirige –171.679 en la cifra de septiembre– "no es la que quisiéramos". Asumió que "no estamos satisfechos con la situación actual", precisó que a su juicio sigue teniendo mucho que ver con el impacto del covid en el sistema sanitario y añadió que ha mejorado con el ya conocido diez por ciento de incremento de la actividad quirúrgica en lo que va de 2022, también con la reducción de la demora media respecto a septiembre del año pasado o con las 5.040 cirugías practicadas por las tardes como resultado del plan de choque, que cumple un año en vigor. Otras 2.493 fueron derivadas a centros concertados y privados. Puede que los números no cuadren del todo con las previsiones iniciales y por si acaso la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra, aclara que el periodo de vigencia de esos planes coincidió con "una de las olas más importantes" del covid y con una oleada adicional de bajas entre los profesionales.

Más allá de que ayer el choque fuera en realidad de cifras entre el consejero y los grupos de la oposición, o de su reproche ante la insistencia de la diputada popular Beatriz Polledo "en hacer las comparaciones con momentos previos a la pandemia", Fernández levantó la vista y se aventuró a exponer una previsión que apunta a una mejora inmediata y "continua" de la coyuntura a partir ya de este mes de octubre. Su previsión, explicitó, es que "cuando el 20 de noviembre se publiquen los indicadores del cierre de octubre veamos una mejoría y que a partir de ahí sea continua". Así será, pronosticó, aunque el covid siga poniendo condiciones. La evidencia disponible le dice al Consejero que aún "nos quedan varios meses de pandemia activa", pero queda dicho que espera que no pueda detener su previsión de mejora respecto a unas listas que este lunes volvieron a granjearle en la Junta el reproche unánime de la oposición. En plano lanzamiento de cifras de lado a lado de la sala, Fernández combatió también, de nuevo, usando una comparación con la media nacional – "el tiempo medio de espera quirúrgica es de 123 días en España y de 95 en Asturias"– y no pudo evitar la catarata de recriminaciones. Pese a los planes de choque, "parches de choque" en la versión de Polledo, se han practicado "3.000 operaciones menos que antes de la pandemia", expuso la diputada popular en el arranque de una sucesión de críticas desde bancadas ideológicamente heterogéneas que quiso dejar en evidencia que el incremento de las listas en Asturias viene de antes de la explosión del covid-19. "No le niego que el covid no haya agravado las listas de espera, pero hay problemas de fondo y nubarrones en el horizonte", dijo el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul. Daniel Ripa (Podemos) ve errado y "peligroso" el camino que dirige, a su juicio, hacia la "coparticipación de la sanidad privada" y mientras Adrián Pumares (Foro) apunta que "el covid no puede servir de excusa para todo", Sara Álvarez (Vox) habla de "falta de médicos y mala gestión" y Armando Fernández Bartolomé (Grupo Mixto), de "reformas estructurales". Ovidio Zapico (IU) se muestra partidario de "abrir el debate de la formación" y de una carencia de profesionales sanitarios que Fernández Muñiz atribuyó de nuevo a los recortes de plazas de médicos en formación acometidos durante los gobiernos de Mariano Rajoy. "Se están tomando medidas y hay efectos", defiende la diputada socialista Carmen Eva Pérez. En la zona de los refuerzos de personal, y reconociendo la escasez en algunas especialidades, Saavedra exhibió el incremento en la contratación de facultativos y el paso, desde 2019, "de 2.237 médicos a 2.528 y de 5.162 enfermeras a 5.472". A la pregunta concreta de Podemos sobre la incorporación de los optometristas como profesionales sanitarios, Fernández admitió la posibilidad, pero evitó el reconocimiento de la prioridad que se le pedía. Sin demasiada concreción respecto al incremento de plazas en formación, el Consejero dejó en la Junta la constancia de que trabajan en ello con la Universidad de Oviedo y mostró su confianza en que los cincuenta millones de euros que reserva para este fin el proyecto de presupuestos del Estado "puedan ayudar" a resolver los problemas económicos a que apuntaba el Rector. Firmas por Gerardo Iglesias Una de las personas que ha querido poner rostro al problema de las listas de espera ha sido el exsecretario general del PCE Gerardo Iglesias, que hace unos días expuso su "calvario sanitario" en silla de ruedas a las puertas del HUCA. Quiso Ripa poner su caso como posible evidencia de un fracaso mayor ante los ojos del Consejero y familiares del expolítico aprovecharon para entregar al equipo de la Consejería las firmas que han recogido. Fernández se escudó en la confidencialidad de los datos sanitarios para evitar comentar el caso concreto, pero reafirmó que "sentimos la particularidad de cada paciente" y que "confío en la profesionalidad de nuestros médicos".