Medio Rural pide que "se deje trabajar a los técnicos" sobre el salmón

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, pidió ayer en la comisión parlamentaria del área que "se deje trabajar a los técnicos con las asociaciones del sector" en los criterios para garantizar la sostenibilidad de la población del salmón.

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, manifestó su extrañeza de que el cupo para la pesca del salmón vaya a ser más restrictivo en Galicia que en Asturias, ya que la comunidad vecina aplicará un máximo de una pieza por pescador en vez de las dos actuales. "Me da rabia", afirmó la diputada del grupo morado, que recordó que en la última campaña se cerró con cuatrocientas capturas "cuando en los años 80 se pescaban 10.000 salmones en Asturias". Su compañero de grupo, Daniel Ripa, preguntó a Calvo por la posición del Gobierno regional acerca de la ronda norte de Oviedo. El consejero contestó que en las últimas semanas ha escuchado "posiciones muy razonables", entre ellas las del candidato socialista a la alcaldía, Carlos Fernández Llaneza, y quiso matizar que el proyecto para mejorar la movilidad del noroeste de la ciudad de Oviedo "no es algo que no sea modulable, no es un todo o nada".