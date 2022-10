Tramitación exprés, pero con enmiendas, para la ley que liquidará la Fundación Metal

La junta de portavoces del parlamento asturiano aprobó ayer tramitar mediante la vía de lectura única, con posibilidad de presentar enmiendas, la ley que dará cobertura al Principado para hacerse cargo de la deuda que arrastra la Fundación Metal.

El Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana el proyecto de ley que facilitará el procedimiento de liquidación ordenada y extinción de la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias (Fundación Metal), mediante una subvención de 3,2 millones de euros, que servirá para saldar las deudas acumuladas con la plantilla.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, reveló ayer la existencia de un informe de la dirección general de Presupuestos, que depende de la consejería de Hacienda, donde expone su criterio "desfavorable" a dicha subvención con el argumento de que no están acreditados los criterios bajo los que se estableció esa aportación del Principado de 3,2 millones en concepto de liquidación, que suponen "asumir el 89,33% de la deuda de esa fundación, en la que el Principado solo ostenta el 27,7 por ciento". En otro informe, la consejería de Hacienda también recoge que la Fundación Metal Asturias "no forma parte del sector público asturiano". Fuentes de Hacienda precisaron ayer a este periódico que esos informes "son preceptivos pero no vinculantes".