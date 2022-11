Carmen Moriyón: "Parece que no hay proximidad con el Gobierno de Barbón en la negociación presupuestaria"

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, ha confirmado que las posiciones entre el Gobierno socialista y Foro sobre la negociación presupuestaria están bastante lejanas. "Parece que no hay proximidad, por lo que dice nuestro partido y por lo que piensan los órganos directivos de Foro", ha admitido Carmen Moriyón esta mañana tras mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, que la invitó tras su reciente reelección como presidenta de Foro Asturias.

Moriyón explicó que el encuentro con Barbón fue de "estricto carácter institucional" y que no tenía como finalidad hablar sobre la negociación presupuestaria en la que "el cuerpo a cuerpo", precisó, depende del portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares. La excalcaldesa de Gijón también dio detalles del proceso que tiene abierto antes de decidir si optará de nuevo a las elecciones municipales en mayo de 2023. "No obedece a ninguna estrategia política de conocer los candidatos de otros partidos, ni de posibles coaliciones. Depende de asuntos profesionales y personales que me afectan", ha aclarado Moriyón. La presidenta de Foro ha admitido que "no he dicho un no rotundo, pero he pedido a los compañeros de partido que me dejen hasta finales de año valorar mis cosas. No es ponerse interesante ni esperar estrategias, se trata estrictamente de cuestiones de de índole personal", ha insistido Carmen Moriyón.