Barbón defiende la reforma del delito de sedición: "No se corresponde con la realidad jurídica del momento"

Sin salirse del carril marcado desde Moncloa, el presidente del Principado ha secundado al fin la reforma del delito de sedición en los términos en los que la defiende el Gobierno de España. Después de varias jornadas de atronador silencio, escuchando sonoras voces discrepantes surgidas desde dentro del PSOE, Adrián Barbón ha respondido a la pregunta de la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, dirigiendo la cuestión al territorio de un "debate doctrinal" en el que son "los juristas que emiten estudios al respecto" los que "vienen diciendo que hay que reformar ese delito porque no se corresponde con la realidad jurídica del momento y provoca problemas de aplicación". En estos términos más jurídicos que políticos aludió el jefe del Ejecutivo autonómico a las dificultades para la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "porque no había concordancia con los tipos penales que se aplicaban" en otros países de Europa y rechazó la acusación sobre la ilegitimidad de la modificación aduciendo que "si se hace con los trámites correctos no es ilegítima" y que siempre quedará el Tribunal Constitucional para determinar el encaje de la norma. De política, y del ruido de fondo que ha llenado las últimas semanas, casi nada más que una pregunta y su respuesta. "¿Está Cataluña hoy mejor que hace cinco años? El apoyo al independentismo se ha desplomado por completo. Esta es la realidad".

Venía Mallada de reprochar al Presidente su silencio y de invitarle a romperlo, de poner ante él las opiniones divergentes con la de Pedro Sánchez que han manifestado algunos "barones" socialistas y de ofrecerle una oportunidad para dejar clara su posición respecto a la "justicia a la carta" o a si considera que "el mejor modo de fortalecer el Estado es plegarse al chantaje de quienes han pretendido demoler el orden constitucional llegando a perpetrar un golpe contra el Estado". La sesión bisemanal de preguntas al Presidente sirvió para recoger la posición de Barbón y para oírle entrar decididamente en el estado de la negociación presupuestaria con un "pequeño reproche" a Podemos que fue más bien grande. "Llegan muy tarde", les dijo cuando el portavoz morado, Rafael Palacios, reprodujo en la Junta su petición de incremento en la dotación del salario social básico en las cuentas del próximo año. "Con IU, Foro y (el diputado del Grupo Mixto) Armando Fernández Bartolomé llevamos varias semanas negociando... A veces uno tiene la sensación de que no quieren pactar y lo lamento", remató Barbón en una suerte de "no les necesito" que zanjó de forma un tanto abrupta el diálogo.