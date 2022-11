El Gobierno llevará el presupuesto a la Junta el 1 de diciembre, sólo un día antes que el año pasado

El proyecto de presupuesto del Principado para 2023 entrará en la Junta el próximo 1 de diciembre, jueves, solamente un día antes que el año pasado. En eso se ha quedado el adelanto que el Gobierno regional lleva anunciando desde el verano. De acuerdo con el calendario aprobado hoy en la cámara, que como estaba previsto vuelve a retrasar la llegada del documento a la cámara y a obligar a encajar una tramitación parlamentaria acelerada en los días laborables del mes de diciembre, prevé las comparecencias de los consejeros y los expertos de la sociedad civil entre los días 9 y 16, deja el debate de las enmiendas de totalidad para el día del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad (el 22) y la votación final para el viernes 30. Hasta el día 28 se admitirán enmiendas parciales.

La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, admite que el Gobierno y el PSOE llegan a esta recta final de la negociación con el panorama más que despejado. Su fórmula dice que “hay espacios de acuerdo”, y que “es verdad que se están aproximando posturas”. Con el sí de IU a punto de caramelo y avanzado el del diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, sería suficiente, así que aún al margen del resultado de la reunión que el Ejecutivo tiene prevista para hoy una reunión con Podemos son “moderadamente optimistas sobre la posibilidad de que el proyecto pueda llegar con respaldo suficiente” al 1 de diciembre. Ese día, no obstante, “no termina todo”, advierte la diputada, sabiendo que una vez que el Consejo de Gobierno dé de paso el diseño únicamente será posible mover partidas dentro de las asignadas a cada consejería.

Los morados apuran sus últimas posibilidades para atraer el presupuesto hacia la izquierda. “Tenemos votos suficientes para tener unas cuentas de izquierdas”, ha repetido este miércoles el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, añadiendo un “ojalá la derecha condicione lo menos posible” y este presupuesto no sea como el pasado, “de recorte y ajuste en materias fundamentales para Asturias”.

Mientras tanto, la comisión negociadora recibe mañana al PP sin demasiadas esperanzas por parte y parte y quedan a la expectativa sobre todo Ciudadanos y Foro. El diputado de la formación naranja Sergio García ha puesto esta mañana a su grupo “tan cerca del si como del no”, pero al mismo tiempo ha empezado a sacar pecho de sus conquistas. “Hemos conseguido que no haya nuevos impuestos y ecotasas”, dijo en referencia a una de las propuestas de IU. “Otro año hemos logrado que no se impongan más tributos a los asturianos”. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha vuelto a lamentar su desconocimiento de los números del proyecto presupuestario y su “preocupación” al comprobar que “el Gobierno antepone a las necesidades de Asturias su propia comodidad. De ellos espero poco, pero sí que al menos trabaje para lograr que Asturias haga frente a los grandes retos. Y me da la impresión de que están poniendo por delante la comodidad de los grupos que le facilitan más el acuerdo que las necesidades reales del Principado”.

La crítica sí es generalizada cuando los grupos observan el calendario de la tramitación de las cuentas en la Junta. “Que entren el 1 de diciembre es dramático”, apunta Pumares, convencido de que “la tramitación parlamentaria debería servir para dar voz a la ciudadanía, pero en realidad es un mero trámite que sirve de poco. Me entristece”. Volver a votar sobre la bocina, “con las uvas en la mano”, provoca un desasosiego similar en el portavoz de Podemos y la misma valoración recorre el hemiciclo de derecha a izquierda. “Llama la atención que después de anunciar a bombo y platillo que se adelantaban las negociaciones Asturias sea una de las tres únicas comunidades autónomas sin proyecto”, lamenta la portavoz del PP, Teresa Mallada. “El calendario va a ser el mismo del año pasado y vamos a tener lo mismo, unos presupuestos que se van a tramitar de manera atropellada, con un día para que comparezcan expertos de la sociedad civil, lo que evidencia que el Gobierno no tiene voluntad de escuchar las propuestas de los grupos, pero tampoco las de las personas cualificadas” para opinar sobre su diseño de cuentas.