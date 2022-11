El Principado no ve "serio" que Cs vincule su apoyo a las cuentas a una rebaja fiscal

El Gobierno asturiano no ve "serio" que el grupo parlamentario de Ciudadanos "pueda dar la espalda" a la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2023 si ese documento no incluye la deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Ejecutivo está dispuesto a negociar "hasta el último minuto" con los diputados del partido naranja, cuya portavoz, Susana Fernández, insistía este jueves en el discurso del "infierno fiscal de Asturias" que está propiciando el Gobierno de Adrián Barbón con su política impositiva.

La enmienda de totalidad de Ciudadanos a la política tributaria del gobierno asturiano podía ser interpretada como un escollo difícilmente salvable cuando ambas partes están inmersas en plena negociación del último proyecto de Presupuestos regionales de la presente legislatura. Pero tanto los socialistas como el partido naranja se resisten a dar por rota la negociación, según aseguraron ayer la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, y el portavoz adjunto de Cs en la Junta, Sergio García, aunque las posiciones, a seis días de que la consejera de Hacienda registre ese proyecto legislativo en el parlamento asturiano, parecen muy distantes.

"El Gobierno asume su vocación de diálogo y de llegar a un acuerdo lo más amplio posible. Seguiremos negociando hasta el último minuto. No obstante, no nos parece serio utilizar ese argumento como vía para dar la espalda a este Presupuesto importante para Asturias porque desde el inicio de la negociación se conoce que el Gobierno iba a mantener una política fiscal centrada en cuestiones concretas, que afectan a las clases medias y trabajadoras. Retomar ese argumento no sería lo más serio", abundó la portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales. Melania Álvarez recalcó la disposición "a exprimir la capacidad negociadora hasta el último minuto" y recordó algunas de las medidas que pretende incorporar de cara a las cuentas del Principado del próximo año "para las clases medias y trabajadoras, entre ellas la ayuda de 1.500 euros para el cuidado de menores de 4 años, el incremento hasta un máximo de 2.200 euros de las ayudas directas a la natalidad o la creación de ayudas fiscales, de hasta 300 euros, por hijos menores de 25 años".

Sergio García incidió en que Ciudadanos ya planteó en su primera propuesta formal para 2023 la deflactación del IRPF en sus tres primeros tramos, pero cree que todavía hay margen para negociar. "Estamos a tiempo hasta el miércoles. También advertimos al Gobierno que no nos vamos a pronunciar hasta conocer el borrador del Presupuesto, como se hace en otras autonomías, como Aragón", afirmó García. Ciudadanos quiere conocer las partidas que se asignan a los sindicatos y a la FADE y "el encaje del nuevo Consejo Económico y Social en las cuentas de 2023".