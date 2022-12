FADE y sindicatos piden aprobar el Presupuesto regional, pero avisan que “será clave” completar la inversión “con celeridad”

La FADE, los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se han mostrado favorables a la aprobación del Presupuesto autonómico, que asciende a 5.968 millones de los que casi mil son para inversión, pero han advertido que “será clave” completar su ejecución y aprovechar al máximo los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR). Los agentes sociales han ofrecidos están valoraciones del proyecto de las cuentas regionales ante la comisión de Hacienda del parlamento regional, por la que hoy desfilaron medio centenar de representantes de diversas entidades para dar su opinión acera del proyecto presupuestario del Principado para 2023.

“Es mejor tener este Presupuesto que no tenerlo”, valoró María Calvo, la presidenta de la FADE, que lanzó un aviso nítido: “No cabe la resignación ante le inejecución, cuando a estas alturas está sin ejecutar más de un 80 por ciento de la inversión para este año”, manifestó Calvo, quien señaló que no ejecutar las cuentas autonómicas y los fondos europeos extraordinarios “supone despilfarrar oportunidades”. La FADE reclamó “abrir cuanto antes el Presupuesto y emplazó al Gobierno a crear “un mecanismo de seguimiento de la inversión”, toda vez que 2023 será un año electoral, en los que las decisiones en materia de licitación suelen ralentizarse, sobre todo después del primer trimestre. María Calvo instó a “reducir el gasto ineficiente”, vio “positivo” el aumento de las deducciones destinadas a favorecer la emancipación y cuidado de los jóvenes y el estímulo de la natalidad, pero echó en falta que no se haya deflactado el IRPF, como sí han hecho otras comunidades autónomas, una vez que los ingresos tributarios van a crecer en unos 500 millones “por la inflación, pero no porque más actividad o riqueza”.

El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, manifestó que el proyecto presupuestario “expansivo va en la buena dirección en la movilización de recursos públicos” pero exigió “más valentía”. El dirigente sindical calificó de “buena noticia” que la inversión ronde los mil millones de euros, aunque ha coincidido con la patronal en que “cabe exigir una mayor eficiencia en la ejecución” porque de repetirse los bajos índices de este año “solo será un brindis al sol y Asturias no puede permitirse esos datos”.

Mar Celemín, de UGT, incidió en que los fondos europeos del mecanismo excepcional de recuperación, que supondrán una inyección de 355 millones de euros, “son una oportunidad que Asturias está obligada a aprovechar al máximo”. Celemín compartió con FADE y CC OO que “será clave la ejecución efectiva de los mismos” y matizó que los bajos niveles de ejecución “no son algo específico de Asturias, pasa en el resto de comunidades autónomas”.

Cecilia Pérez confirmó que los órganos de gobierno de la Federación de Concejos ven “la necesidad de que el Principado disponga de un nuevo Presupuesto en 2023”. Esa valoración no impidió que la presidenta de la Federación de Concejos dejara patente el descontento de los ayuntamientos por tener que correr con parte de la financiación de las escuelas de 0-3 años, si bien destacó que la aportación del Principado crecerá el próximo año de los 21,5 a los 30 millones de euros. “La educación no es competencia municipal”, recalcó Cecilia Pérez, quien señaló la necesidad de “reforzar medidas que ayuden a fijar población”.