La candidata de Podemos organiza su campaña ante la falta de relación con la dirección regional

Covadonga Tomé estuvo acompañada en este encuentro por Xune Elipe, que formó parte de su candidatura (Somos Asturies), en el puesto número dos, a las primarias de Podemos, que ganaron.

La puesta en marcha de una agenda propia por parte de la candidata está motivada "en la falta total de comunicación y relación con la dirección autonómica", según aseguraron a este periódico fuentes del equipo de Covadonga Tomé. Los problemas entre la candidata y la dirección regional se agudizaron el pasado día 5 cuando ambas partes abordaron, entre otras cuestiones, la creación de un comité de campaña en el que Tomé entendió que no había presencia de su equipo. Desde entonces no ha habido comunicación entre la candidata y la dirección de Podemos.

"Los médicos de primaria están saturados, están quemando a los mejores"





Varios vecinos de Otero pusieron ayer cara, nombre y todo lujo de detalles al deterioro que vive la atención primaria en su centro de salud y también la atención a la salud mental, sobre todo desde la pandemia. Esperanza De la Torre, veci na de la zona, aseguraba ayer que "en el centro de salud no atienden el teléfono por las mañanas, por las citas a lo mejor hay que esperar dos o tres semanas, casi no ves médicos. Es como si fuera un ambulatorio fantasma, si consigues cita y entras, no hay ni gente". Otra usuaria, Mercedes Montón, explicaba que "la centralita lleva estropeada más de un año, la gente tiene que acabar viniendo a pedir cita y esperar colas de más de 20 personas". Y añadía que "como los médicos de primaria son pocos, están saturados. Ayer faltaron cuatro médicos y, por ejemplo, no se avisó a los pacientes, muchos de ellos muy mayores. ¡Es una vergüenza! Como hay pocos médicos están quemando a los mejores, como el mío, que coge todos los días pacientes de otros cupos para que estén atendidos".