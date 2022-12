El PP justifica su enmienda de totalidad el Presupuesto regional "porque no compensa el sobreesfuerzo fiscal de los asturianos"

El PP ha formalizado su enmienda de totalidad al proyecto del Presupuesto del Principado para 2023 "porque no compensa el sobreesfuerzo fiscal de los asturianos", según ha argumentado este mediodía la portavoz popular en la Junta General, Teresa Mallada. Las cuentas elaboradas por el Gobierno socialista han recibido cuatro enmiendas de totalidad y devolución del PP, Ciudadanos, Foro y Vox, que podrán superar en el pleno de mañana gracias a los apoyos ya confirmados de IU y el diputado del Grupo Mixto.

"Aquí no se trata del no por el no, ni de bloquear a nadie. Presentamos esta enmienda de totalidad y devolución porque no se compensa a los asturianos este sobreesfuerzo fiscal del próximo año", esgrimió Mallada. La portavoz del PP en la Junta hizo hincapié en que el Presupuesto autonómico crece para el próximo año en 606 millones, "de los que 539 millones al aumento previsto en la recaudación fiscal". Mallada destacó asimismo la gran diferencia entre ese aumento de la recaudación fiscal, de los que 263 millones de euros corresponden al tramo autonómico del IRPF, y el importe de las deducciones que entran por primera vez en las cuentas regionales, "que ascienden a 8,1 millones de euros".

La portavoz del PP detalló que su grupo parlamentario presentó varias propuestas, consistentes en la deflactación de los primeros cuatro tramos del IRPF, ayudas a la natalidad de 600 euros mensuales durante los dos primeros años de vida del recién nacido y subvenciones de 3.000 euros a las empresas por la contratación de jóvenes, que en total sumaban 102,5 millones, "pero el Gobierno de Barbón las rechazó todas". En opinión de Mallada, "era necesario un plan más ambicioso en la región más envejecida de España", tanto ante el reto demográfico como para evitar la marcha de jóvenes a otras comunidades autónomas o a otros países.