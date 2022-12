El último diseño presupuestario de la legislatura llega a la votación final de la víspera de Nochevieja con esos respaldos confirmados, pendiente de la actitud de Podemos –que ha aplazado a este jueves la consulta entre sus bases para decidir el sentido de su voto– y con la oposición de los cuatro grupos del centro derecha. PP, Ciudadanos, Foro y Vox vieron el pasado viernes como la Junta rechazaba sus enmiendas de totalidad con propuesta de devolución del texto y todos, salvo Vox, han optado por tratar de incluir sus propuestas en el proyecto por la vía de las enmiendas parciales.

El centenar largo de propuestas que ha registrado el PP afectan a las cuentas de prácticamente todas las consejerías, pero sobre todo al de Medio Rural y Cohesión Territorial, que concentra 55 de las 127 enmiendas registradas por los populares. Las treinta de Ciudadanos sugieren cambios de destino para casi ocho millones de euros en ámbitos relacionados con las infraestructuras, educación, sanidad o medio rural, entre otros. La portavoz de la formación naranja, Susana Fernández, presenta este último trámite como "la última oportunidad del Gobierno para mejorar un presupuesto que no será bueno para Asturias" y en el que su grupo pretende perfeccionar "las listas de espera sanitarias, el plan de salud mental, introducir mejoras en las infraestructuras educativas o incentivos para el sector agroganadero".

Podemos, por su parte, propone 42 modificaciones cuyo valor se estima en 32.014.000 euros muy centradas en el ámbito sanitario, que acapara 28,5 millones para financiar, entre otras actuaciones, un plan de contrataciones en atención primaria, un refuerzo de personal en salud mental o la ampliación de la gratuidad de la atención bucodental hasta los dieciocho años. Entre otras muchas sugerencias, la formación morada propone incrementar en 3,17 millones de euros la dotación para mejora de infraestructuras en el occidente.

Podemos es el único grupo que aún no se ha pronunciado de forma categórica sobre el proyecto presupuestario, a la espera de que por primera vez sean sus bases las que decidan el sentido de su voto en el Pleno final de este viernes. La consulta telemática estaba programada para ayer, pero un "problema técnico de última hora" obligó a la formación a aplazarla a este jueves, casi sobre la bocina. La segunda convocatoria espera los votos de los militantes entre las once de esta mañana y las seis de la tarde.

Foro Asturias ha presentado 49 enmiendas parciales con el propósito de redirigir partidas por valor de ocho millones. Las áreas a las que afectan coinciden básicamente con las de los otros grupos, y en la lista enunciada ayer por el portavoz forista, Adrián Pumares, se habla de "las infraestructuras, la educación, la sanidad, los deportes, la cultura, la cooperación institucional o la mejora de la calidad de los ecosistemas fluviales". Coinciden, entre otras muchas, las propuestas para ampliar la partida para hacer el colegio público de Nuevo Roces, en Gijón, la del consultorio de Vega-La Camocha o la del centro de educación especial de Montecerrao, en Oviedo. A estas enmiendas de Foro hay que añadir, por lo demás, las 27 del diputado Pedro Leal, por un valor aproximado de seis millones de euros.

Vox es el único grupo que ha decidido no presentar enmiendas, porque eso supondría "blanquear unas cuentas que no resuelven los graves problemas de los asturianos". Y hay 27, algunas de mera técnica legislativa o redacción, procedentes del acuerdo entre los grupos abiertamente favorables al Presupuesto. IU y el Grupo Mixto introducirán en las cuentas, con el asentimiento del PSOE, cambios por valor de 5,4 millones de euros y harán caso a algunas de las demandas más repetidas incrementando en 725.000 euros la partida para el colegio de Nuevo Roces o en 320.268 la asignación para el centro de salud de Vega-La Camocha. El movimiento más amplio destinará dos millones más al "desarrollo de la innovación biomédica y sanitaria a través del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA)", a la contratación de investigadores y a la creación de un "centro de simulación".

Beatriz Polledo defenderá las iniciativas de los populares, pendientes de cambios internos





Beatriz Polledo defenderá las enmiendas parciales del PP en el Pleno de este viernes sobre el Presupuesto autonómico. No se trata de ninguna novedad, ya que es habitual que el ponente de los Presupuestos defienda esta parte en vez de la portavoz, Teresa Mallada. Pero en el contexto de cambios entre los populares el foco se coloca sobre la diputada sierense. La dirección del partido, al alimón con el candidato autonómico, Diego Canga, prevé que próximamente (no se han establecido fechas) se produzcan cambios en el grupo parlamentario. Esos cambios pasarán previsiblemente por una sustitución en la portavocía, que ahora desempeña la expresidenta Teresa Mallada. En medios populares se barajaba la posibilidad de que Mallada pasase a ocupar el puesto de la Mesa de la Junta que desempeña el popular Pablo Álvarez Pire. Pero esa posibilidad aún no ha sido formalmente planteada al propio Pire y, con todo, el procedimiento de cambio en la Mesa pasa necesariamente por un Pleno de la Junta General con votación de los diputados, por lo que no podría producirse hasta finales de enero o principios de febrero. Beatriz Polledo es una de las principales opciones para sustituir a Mallada, como un nombre de consenso ajeno a las discrepancias soterradas en el partido. De fondo está no tanto el objetivo de reducir la visibilidad de la expresidenta del partido como el control sobre las finanzas del grupo parlamentario, sostienen dirigentes del PP; es esta una historia que se repite, porque ya hubo tensiones en este aspecto cuando Teresa Mallada fue designada candidata autonómica del PP al tiempo que Mercedes Fernández mantenía el control del grupo parlamentario.