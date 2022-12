La Junta da luz verde al presupuesto tras rechazar todas las enmiendas del centro derecha y Podemos

El pleno de los presupuestos aprobados en una legislatura completa, cuatro de cuatro, se ha consumado este viernes en la Junta General del Principado con la esperada luz verde a las cuentas del Principado para 2023. Las cuartas del mandato, las quintas consecutivas, las que cierran un ciclo político entero con presupuestos por vez primera desde 2007, fueron aprobadas definitivamente este viernes con los 27 votos esperados de los tres grupos de la izquierda y del diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, después de cubrir el último trámite parlamentario con el rechazo de 271 enmiendas parciales. Decayeron todas las presentadas por el bloque de los cuatro grupos del centro derecha, PP, Ciudadanos, Foro y Vox, que llevan un mes manifestando su abierto rechazo al proyecto del Gobierno, pero también las de Podemos, que el PSOE descartó sin excepciones pese a recibir el voto favorable de la formación morada. Tuvieron dificultades y falta de tiempo, adujeron, para "acoplarlas" en el texto.

Las pactadas con IU y Bartolomé habían quedado incorporadas de antemano; los demás, vinieron a decir los socialistas, han llegado tarde. La formación morada se llevó así un leve tirón de orejas por sumar su apoyo a última hora, en la tarde de este jueves y previo asentimiento de la consulta convocada entre sus bases. Ante la cámara, Podemos justificó su respaldo a "unas cuentas expansivas, pero continuistas" señalando en ellas déficits que "no pueden opacar el hecho cierto de que la inversión social en Asturias sigue siendo una de las más altas del Estado español. Nos hubiera gustado que fueran más ambiciosas y supusieran una ruptura radical respecto a los postulados conservadores, pero mejorarán nuestra capacidad de respuesta frente a la inflación y la crisis energética". En el turno de defensa de su posición, el portavoz morado, Rafael Palacios, empezó destacando la cuantía del presupuesto y su orientación hacia la inversión social para pasar a continuación al reproche por la inclinación del Gobierno hacia la "geometría variable", la fórmula de búsqueda de apoyos en la que el Ejecutivo, sostiene el parlamentario, "intentaba mezclar un apoyo a su izquierda y otro a su derecha para dejar las cosas como estaban". A su juicio, eso "imposibilita alcanzar avances significativos" y "dilapidó una mayoría de izquierdas paralela a la del Gobierno del Estado que podría haber sido mucho más fructífera para Asturias". Su ejemplo es la política fiscal, en su opinión "el mayor debe de estas cuentas, porque ninguna organización de izquierdas puede considerar un logro que la estructura fiscal asturiana se mantenga inalterada".

Volvía así Palacios sobre su demanda desoída respecto a la "oportunidad perdida" de un aumento de impuestos a las rentas altas. Confrontaba su posición con las razones del rechazo al modelo tributario asturiano que expusieron los portavoces de los grupos del centro derecha, quejosos también por la inmovilidad fiscal del Principado, pero por razones diferentes. Beatriz Polledo, que sustituyó en la tribuna y las funciones de portavoz a Teresa Mallada, llamó "expolio fiscal" al modelo tributario que resulta de la negativa del Principado a su rebaja de impuestos. "En un entorno de fuerte crisis económica, la recaudación fiscal bate récords históricos de ingresos que son para ustedes beneficios caídos del cielo", dijo mirando a la bancada del PSOE. "Les propusimos la deflactación selectiva de los tramos más bajos del IRPF que se está aplicando en comunidades autónomas de su mismo signo político", volvió a decir, e hicieron "oídos sordos".

Con el debate presupuestario en el mismo sitio en el que ha estado durante todo el mes, Polledo puso acentos sobre la gestión, regresando al mantra de la baja ejecución y reclamando "una reforma integral de la planificación, especialmente en la sanidad asturiana". Era esa senda argumental la que había tomado también el diputado de Ciudadanos Sergio García, que recordó que "el tope máximo de rentas que pedimos para la deflactación del IRPF -del cuatro por ciento en los tres primeros tramos- era de 33.007 euros" y que por tanto "es falso" que como ha repetido el presidente del Principado "beneficie a los diputados de la Junta". Saliendo del presupuesto, García no quiso concluir su intervención sin colar al final una reflexión acerca de todo lo que ha escuchado sobre lo poco que le queda a su grupo en la Junta, o a las especulaciones sobre el destino de los diputados de la formación naranja a partir de las elecciones de mayo. "Llevo veinte años cotizados en la empresa privada, tenemos dónde ir", dijo antes de avivar el mismo las especulaciones lanzando "otra pregunta. ¿Dónde irá el diputado 23?" Es Armando Fernández Bartolomé, exparlamentario de Ciudadanos ahora en el Grupo Mixto que añadió su voto favorable a los 22 que sumaban los de PSOE e IU para asegurar la aprobación de las cuentas desde antes de la decisión de Podemos... El interpelado sin nombre devolvió el golpe con la impresión de que "apearse de la negociación es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta" en el que "priman intereses personales o de algunos lobbies". Su defensa de los "avances" del pacto para "un presupuesto reformista de esperanza" abrió el paso a los otros grupos que han respaldado el diseño desde el Principado. Dejando dicho que "no son los presupuestos que IU hubiera hecho si tuviera mayoría, pero sí son los posibles y necesarios en el contexto político, económico y social que tenemos", la portavoz de la coalición, Ángela Vallina, volvió la vista también hacia Ciudadanos y arrancó algunos aplausos desde la bancada socialista con su mención a las contradicciones de "algún grupo" al que "durante años le sirvió la fiscalidad asturiana y ahora es la excusa para no apoyar el presupuesto".

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga pasó igualmente algunas facturas. Dijo que "esta foto de Colón que hoy va votar en contra del presupuesto tiene poca credibilidad" y también recibió aplausos la que dirigió en exclusiva a los populares para afearles, entre otras cosas, que hayan sido el único partido que "ha votado en contra de todos los presupuestos de la legislatura".

Vox, que se abstuvo ante los de la pandemia, fue el único grupo que no presentó enmiendas parciales a estas últimas cuentas de la legislatura porque "apoyar iniciativas continuistas", dice la diputada Sara Álvarez, "solo contribuye a mantener a la región en su estado de ruina actual". El portavoz de Foro, Adrián Pumares, lamentó que ni siquiera se hayan querido valorar sus propuestas y repitió que el Gobierno "ha optado por la comodidad y el conformismo" en la búsqueda de los apoyos de quienes se lo ponían más fácil. Fue antes de denostar el balance complaciente de Adrián Barbón respecto a su labor y hasta la persistencia del presidente del Principado en los balances. "Lleva más que leyes".

A Foro, por cierto, se dirigió específicamente el presidente del Principado cuando expresó su "decepción con algunos grupos" y "el que más" con Foro. "Un partido de centro derecha, pero con vocación asturianista y regionalista", justificó, "no puede ser cómplice del bloque del no".

Todo terminó este viernes en la Junta, por lo demás, con una escena curiosa. La primera felicitación que recibió Barbón una vez consumada la aprobación del presupuesto fue la de la todavía portavoz del PP, Teresa Mallada, que acudió a su encuentro nada más levantarse la sesión y abandonó el hemiciclo sola, sin sumarse a la maraña de despedidas y felicitaciones ni apenas despedidas de sus compañeros de grupo ni de sus adversarios.