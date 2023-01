José María Figaredo: "El candidato de Vox en Asturias está a punto de designarse"

Si se le veía "ya bastante" por Asturias, en sus propias palabras, a José María Figaredo se le verá a partir de ahora mucho más. El único diputado de Vox de la región en el Congreso de los Diputados acaba de ser elegido nuevo presidente del partido en el Principado, un puesto que hasta ahora ocupaba Ignacio Blanco, quien dimitió de sus cargos en diciembre. El nombramiento fue decidido y hecho público por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox la mañana de este mismo jueves.

Un cargo que Figaredo (Oviedo, 1988) asume "contento, con responsabilidad, mucho respeto y ganas". Por delante tiene mucho trabajo, el más inmediato designar el candidato de Vox a las elecciones regionales el próximo mes de mayo, algo que asegura está "a punto" de producirse. No quiere hablar de la posibilidad de que sea él mismo, lo que sí asegura y reitera es que prácticamente está decidido: "Aún no está cerrado, pero está muy cerca. La terna se ha ido estrechando, pues había mucha gente, se habló con muchas de las opciones de Vox en Asturias y al final se han quedado unos pocos, todos muy válidos y es difícil tomar la decisión. Pero en breve se conocerá, tenemos poco margen y muy pronto se conocerá a la persona elegida".

De la línea que seguirá al frente de Vox en Asturias tras la salida de Blanco –que se suma a unas cuantas más de cargos y representantes territoriales– asegura que esta será "continuista" con la de su antecesor. "Tengo mucho respeto por lo que Ignacio llevaba haciendo desde hace mucho tiempo y por ahí seguiré", señala. "Toca salir, ver a la gente, pisar el terreno. En los últimos tiempos hemos visitado más de 30 concejos, tenemos algunos pendientes y la idea es retomar el trabajo de calle a tope".

Aunque la prioridad ahora de Vox es encontrar un candidato en Asturias, uno de los primeros pasos que se darán será la recomposición del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), algo que viene marcado en la organización interna del partido: al irse el presidente es obligatorio reordenar su composición. "Estamos fuertes como toros en Asturias y nuestra idea es seguir trabajando para afianzarnos más", asegura rotundo el diputado.

Asume que de aquí a mayo quedan meses intensos ante la cita electoral regional. Más lejana, al menos hasta finales de diciembre que es cuando toca, está la convocatoria de elecciones generales. "Si Pedro Sánchez creyese que las urnas le darían ahora el poder, convocaría las votaciones ya. Pero no es así y no me queda la menor duda de que esperará a asumir la presidencia de la Unión Europa para afianzarse y tener ese impulso institucional, así que yo creo que hasta finales de año nada", expone el presidente de Vox en Asturias.

PSOE en "caída libre"

Con todo, sostiene que el PSOE está "destrozado" y "entregado al sanchismo", lo que ha hecho que el partido vaya "en caída libre por las aspiraciones personales" del presidente. Al tiempo califica "de risa" algunas medidas adoptadas por el gobierno de España para ayudar a combatir la inflación disparada.

José María Figaredo nació en el año 1988 y vivió en Oviedo. Es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por el ICADE. Fue en el año 2013 cuando decidió incorporarse al partido en Asturias. En 2019 fue cabeza de lista por Asturias, resultando elegido como diputado. Es miembro de la Diputación Permanente, de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Economía y Empresa.