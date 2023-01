Carmen Moriyón subraya que no hay avance en la relación con el PP

Foro sigue dando calabazas al PP. La presidenta de la formación forista, Carmen Moriyón, subrayó ayer que no se ha registrado ningún avance en la relación entre ambos partidos desde que el pasado miércoles descartara una reunión con el candidato popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, para negociar una candidatura conjunta de centro derecha a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. "No estoy en eso" y "no hay ninguna variación con respecto a lo que dije el pasado miércoles", se limitó a comentar Moriyón, que asistió al congreso de Foro Oviedo, en el que Carlos Suárez resultó elegido candidato al ayuntamiento ovetense. "Estamos fuertes, tenemos una ilusión arrolladora. A ilusión es difícil ganarnos", expresó la presidenta de Foro, quien señaló como objetivo de la formación trabajar para "mejorar las cosas del día a día" que "preocupan a la ciudadanía".

Moriyón alabó al candidato de su partido a la presidencia del Principado, Adrián Pumares: "Este hombre no para de trabajar, y es trabajo precisamente lo que necesitan Asturias y Oviedo. Trabajo y no campaña vacía, trabajo y no marketing profesional, trabajo y no autobombo. Trabajo para ser útiles, no para perpetuar lo que hay. Trabajo para dar soluciones a los problemas", añadió la máxima dirigente forista. Aseguró que Foro es "un partido unido, fuerte y con ganas de dar la batalla por nuestra tierra". Pumares, por su lado, resaltó que Foro es "más necesario que nunca, lo estamos viendo en la Junta General". Denunció la "falta de ideas" y lo "descorazonadores" que son los debates políticos, en los que "en vez de propuestas o cuestiones que preocupan a la ciudadanía todo son descalificaciones". Y añadió que su partido se propone abrir un debate "centrado en ideas y en propuestas". El congreso de Foro Oviedo concluyó con la proclamación de Carlos Suárez como presidente local, quien según Moriyón ha formado un equipo "renovado, fuerte, muy diverso y muy pegado a la calle y a la realidad", en el que confía para devolver al partido la presencia municipal. Más aún, auguró para Foro Oviedo "un grandísimo resultado en mayo". Carlos Suárez apuntó que sus recetas personales son "mucho trabajo, mucho esfuerzo y buen hacer" y aseguró que Foro Oviedo es hoy "un partido vivo, presente en los debates y con agenda propia".