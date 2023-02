Crónica de la visita del hombre de confianza de Feijóo a Asturias: directrices para la estrategia electoral del PP

El PP pretende concentrar el voto de todo el centro derecha de Asturias en el ciclo electoral que se avecina y no está por la labor de ir en coalición con otros partidos, ni a las autonómicas ni a las municipales del 28-M. «Iremos con nuestras propias siglas, nuestra coalición es con los ciudadanos», defendió este jueves Miguel Tellado, el vicesecretario general de Organización de los populares, de visita en Oviedo para mantener sendas reuniones con los alcaldes y el comité ejecutivo regional y perfilar la estrategia de cara al ciclo electoral de 2023. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo mostró también su «máximo respeto y consideración» a Francisco Álvarez-Cascos, al tiempo que calificó de «cortina de humo» que la Federación Socialista Asturiana (FSA) le pida cuentas, recién aterrizado en la región, por los datos publicados de «cobros millonarios» en la actividad empresarial del exsecretario general popular, «justo cuando sale que Asturias tiene los peores datos de paro».

«Aspiramos a que haya un cambio político sólido en Asturias y a gobernar en solitario», declaró Miguel Tellado, quien ensalzó las virtudes de su nuevo candidato autonómico, Diego Canga, del que dijo que «llega a la política perfectamente aprendido, tiene madera de liderazgo y es un buen gestor». El vicesecretario general de Organización brindó a Canga «todo el apoyo» de la dirección nacional de cara a las posibles alianzas con otros partidos del centro derecha ante la cita del 28-M. «La política de pactos le corresponde a nuestro candidato aquí y no será Génova quien le diga lo que debe hacer. El PP de Asturias tiene plena autonomía para tomar todas las decisiones que considere oportunas y necesarias», aclaró Tellado sobre la peculiar situación del PP asturiano, sin presidente, en un partido de corte marcadamente presidencialista en su configuración y filosofía orgánica: «Diego Canga es el representante de Feijóo en Asturias», subrayó el vicesecretario general de Organización de los populares en un mensaje con destino puertas adentro.

«El partido está preparado para las elecciones. Ha trabajado duro en los últimos meses y trabajará más duro aún en las próximas semanas, eso espero, para ganar las elecciones en Asturias y constituirnos en alternativa real de gobierno», afirmó el dirigente popular. Sobre las encuestas del 28-M, prefirió situar el foco en que «todas reflejan la tendencia al alza del PP en Asturias y creemos que esa tendencia, continuada en el tiempo, nos puede llevar a la victoria electoral». También dio por hecho que «serán el PP de Asturias, Álvaro Queipo y Diego Canga» los que decidan el candidato a la alcaldía de Gijón, ya que dicha designación, por estatutos del partido, no «es competencia de la dirección nacional, como lo son los candidatos autonómicos y los de las capitales de provincia».

Miguel Tellado definió como «cortina de humo» el comunicado de la vicesecretaria general y de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, en el que exigía a la dirección nacional del PP que acabe «con el silencio atronador» sobre las informaciones que están saliendo en las últimas semanas acerca de la actividad empresarial del ex secretario general del PP y expresidente del Principado, en su etapa en Foro, Francisco Álvarez-Cascos. «Supongo que el Partido Socialista quiere que hablemos de Cascos para no hablar del paro. Pero la realidad es que Asturias es la autonomía que menos ha crecido en los últimos veinte años», replicó Tellado. El hombre de confianza de Núñez Feijóo aseguró que los populares «no tenemos nada que decir sobre las informaciones publicadas en los últimos días, desconocemos los hechos, porque hablamos de cuestiones que se produjeron hace más de una década, y en esos tiempos Francisco Álvarez-Cascos ya no militaba en el PP, sino en otra formación política».

Al ser preguntado sobre si se arrepentía de su valoración de Cascos como «referente del centro derecha en Asturias», que hizo en agosto pasado, por su repercusión negativa en las conversaciones que puedan mantener con Foro, Tellado matizó este jueves que aquellas palabras «hacían relación a un encuentro por parte del PP de Asturias con Álvarez-Cascos para hablar de infraestructuras con el que había sido único ministro de Fomento asturiano». Y a renglón seguido el «número tres» del PP quiso dejar claro que «el señor Álvarez-Cascos ha sido secretario general de mi partido y por lo tanto yo le mantengo mi máximo respeto y consideración».

El vicesecretario general de Organización también traía un amplio argumentario en clave de política nacional, con Pedro Sánchez en el centro de todas las dianas. Cargó contra el «gobierno en descomposición, al que se le están saltando todas las costuras», para poner en tela de juicio la gestión del primer ejecutivo de coalición en España y aprovechó los datos del paro, con 70.744 desempleados más en el pasado enero, para afirmar que «desautorizan» al Ejecutivo central y, sobre todo, para esgrimir que contradicen el «triunfalismo narcisista de Sánchez» del Presidente del Gobierno. También repasó las cifras territorializadas del impacto negativo de la ley del «solo sí es sí» para lamentar que su aplicación ya ha causado «daños irreparables, como la rebaja de condena a 15 violadores y delincuentes en Asturias». Tellado celebró la decisión del PSOE de enmendar la ley promovida por la ministra Irene Montero (Podemos), pero lamentó que «no se hayan pedido las necesarias disculpas ni asumido responsabilidades». Asimismo, también apuntó en el debe de Pedro Sánchez, «la enésima humillación de Marruecos al Gobierno de España» después de que Mohamed VI no recibiese al presidente español en Rabat y le despachase «con una simple llamada», para acabar con la siguiente interrogante: «¿Es Sánchez un presidente libre ante un país que el ningunea?».

Miguel Tellado mantuvo, tras esta rueda de prensa, un encuentro con los alcaldes del PP, ante los que volvió a hacer un llamamiento «a la unión interna» de cara a la cita electoral del 28-M. Los regidores populares, por su parte, hicieron hincapié en cuestiones de naturaleza logística para que el partido de la necesaria cobertura en la campaña, sobre todo en los pequeños municipios. También asistió a una reunión del comité ejecutivo del partido.