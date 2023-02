El PP descarta coaliciones con otros partidos en Asturias: "Iremos con nuestras propias siglas"

El PP descarta coaliciones previas con otros partidos de cara a las elecciones municipales y autonómicas en Asturias del próximo mes de mayo. “Iremos con nuestras propias siglas, nuestra coalición es con los ciudadanos”, ha declarado este mediodía Miguel Tellado, el vicesecretario general de los populares, de visita en Oviedo para mantener reuniones con los alcaldes y el comité ejecutivo regional para preparar la estrategia de cara al ciclo electoral de 2023. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo ha manifestado también su “máximo respeto y consideración” a Francisco Álvarez-Cascos, al tiempo que calificó de “cortina de humo” que la Federación Socialista Asturiana le pida cuentas por los datos publicados sobre la actividad profesional del expresidente del Principado “justo cuando sale que Asturias tiene los peores datos de paro”.

“Aspiramos a que haya un cambio político en Asturias y a gobernar en solitario”, ha mantenido Miguel Tellado, que ha ensalzado las virtudes de su nuevo candidato autonómico, Diego Canga, al que ha manifestado “todo el apoyo” de la dirección nacional de cara a las posibles alianzas con otros partidos del centro derecha.

“La política de pactos le corresponde a nuestro candidato aquí y no será Génova quien le diga lo que debe hacer. El PP de Asturias tiene plena autonomía para tomar todas las decisiones que considere oportunas y necesarias”, ha aclarado Tellado. “Diego Canga es el representante de Feijóo en Asturias”, ha subrayado el vicesecretario general de Organización de los populares.

Tellado también aseguró que “serán el PP de Asturias, Álvaro Queipo y Diego Canga" los que decidan el candidato a la alcaldía de Gijón, ya que dicha designación, por estatutos del partido, no “es competencia de la dirección nacional, como si son los candidatos autonómicos y los de las capitales de provincia”.

Miguel Tellado definió de “cortina de humo” el comunicado de la vicesecretaria general y de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, en el que pedía a la dirección de Génova que acabe “con el silencio atronador” sobre las informaciones que están saliendo en las últimas semanas acerca de la actividad empresarial del ex secretario general del PP y expresidente del Principado, ya con Foro, Francisco Álvarez-Cascos. “Supongo que el Partido Socialista quiere que hablemos de Cascos para no hablar del paro. Pero la realidad es que Asturias es la autonomía que menos ha crecido en los últimos veinte años”, valoró Tellado. El hombre de confianza de Núñez Feijóo aseguró que la dirección nacional del PP “no tiene nada que decir sobre las informaciones publicadas en los últimos días, desconocemos los hechos, porque hablamos de cuestiones que se produjeron hace más de una década, y en esos tiempos Francisco Álvarez-Cascos ya no militaba en el PP, sino en otra formación política”. Al ser preguntado sobre si se arrepentía de su valoración de Cascos como “referente del centro derecha en Asturias”, que hizo en agosto pasado, por su repercusión en las conversaciones con Foro, matizó que aquellas palabras “hacían relación a un encuentro por parte del PP de Asturias con Álvarez-Cascos para hablar de infraestructuras con el que había sido único ministro de Fomento asturiano”. A renglón seguido Miguel Tellado quiso dejar claro que “el señor Álvarez-Cascos ha sido secretario general de mi partido y por lo tanto yo le mantengo mi máximo respeto y consideración”.