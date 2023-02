La "decepción" por la que Susana Fernández renuncia a liderar Ciudadanos en Asturias

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General ha decidido no presentarse a las primarias para liderar el partido en Asturias y ser la candidata a las elecciones el Principado del 28-M. Aunque el plazo para la postulación de candidaturas está abierto desde hoy y hasta el lunes, Susana Fernández acaba de anunciar su decisión, mediante un comunicado, en el que confirma que seguirá como portavoz parlamentaria del partido naranja en Asturias hasta el final de la presente legislatura. Se irá, dice, "decepcionada con la clase política, nacional y asturiana" y "desengañada, porque las decisiones rara vez se adoptan pensando en los ciudadanos".

"Tras una profunda reflexión personal, he tomado la decisión de no participar en el proceso de primarias de mi partido y por tanto, renuncio voluntariamente a encabezar la candidatura de Ciudadanos a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Desde este momento continuaré desempeñando exclusivamente las labores de diputada y portavoz parlamentaria hasta el final de la presente legislatura. Lo haré con la misma dedicación, honestidad y compromiso que he empleado en estos casi cuatro años de actividad política. Pensando en los intereses de los asturianos, y no en intereses partidistas, particulares ni mucho menos personales", explica Fernández.

La portavoz asegura que su decisión, "personal e irrevocable" es la de regresar a su actividad profesional cuando finalice la actual legislatura. "En ese momento abandonaré la actividad política y retomaré mi trabajo en la empresa privada, al que he dedicado ya más de 25 años, y desde donde espero poder seguir contribuyendo a hacer una Asturias mejor". Susana Fernández atribuye su decisión a "una profunda decepción con la clase política actual, nacional y también asturiana; y el desengaño que ha supuesto comprobar que la mayoría de las decisiones, rara vez se adoptan pensando en el interés de los ciudadanos".

Pese a esta "desilusión y desencanto con la política", Susana Fernández dice que trabajará "con responsabilidad y plena dedicación hasta mi último día en este Parlamento. Tenemos retos importantes por delante en estos meses, especialmente en materia legislativa". Susana Fernández espera que "Ciudadanos encuentre en los próximos días al candidato adecuado para representar sus intereses futuros en Asturias. Porque una opción política moderada, que apoye ideas y no ideologías, y que aunque no gobierne sí pueda decidir quién gobierna, sigue siendo hoy más necesaria que nunca".