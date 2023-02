Cofiño, molesto con el informe de la Sindicatura sobre los fondos europeos: “Cuidado con lanzar dudas, no hay gestión más transparente”

El Gobierno asturiano está muy molesto con el informe que publicó la pasada semana la Sindicatura de Cuentas acerca de la gestión de los fondos europeos Next Generation en Asturias. El análisis del órgano de fiscalización del Principado señalaba el déficit de personal para esa labor, lo que generaba dudas sobre la eficacia de la gestión, y también advertía lagunas en la transparencia. El vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, ha rebatido esta mañana en la Junta General algunas de esas consideraciones en un tono tajante: “Cuidado con lanzar dudas sobre la transparencia de esos fondos. Hay transparencia hasta el último euro de esos fondos, diga lo que diga la Sindicatura de Cuentas”, ha replicado Cofiño después de que el diputado Luis Fanjul (Ciudadanos) pidiera explicaciones sobre la marcha y eficiencia de esos fondos, a la vista del informe de la Sindicatura, en la comisión parlamentaria de Administración Pública que se celebra esta mañana en la Junta General.

La tajante respuesta del vicepresidente Cofiño se suma a las valoraciones que ya realizaron la semana pasada tanto el presidente Adrián Barbón como la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en las que dejaron patente su disconformidad con las conclusiones del citado informe de fiscalización de la Sindicatura. Cofiño se extendió ayer en los reparos del Ejecutivo regional. “Es muy grave plantear dudas en materia de transparencia sobre la gestión de estos fondos. No ha habido fondos más transparentes”, ha aseverado el vicepresidente autonómico. “El Gobierno no comparte lo que dice ese informe porque no se atiene a la realidad de las cosas”, indicó el vicepresidente. “Para empezar es un informe desactualizado, porque habla de una situación correspondiente a un año anterior”, abundó Cofiño, que basó ese cuestionamiento “más allá del decalaje de tiempos” en razones de fondo como la citada defensa de la transparencia por parte del Principado “en toda la tramitación” de estos fondos.

El vicepresidente también ha precisado en la respuesta a Fanjul que 800 funcionarios del Principado han recibido formación específica para la tramitación de los fondos europeos Next Generation en el Instituto Adolfo Posada de la administración autonómica y que 60 han acudido a Madrid a cursos ad hoc impartidos por la Administración estatal.