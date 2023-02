Foro se planta ante “la alianza por absorción del PP” y confía “en un resultado espectacular en Gijón"

Foro rechaza de plano “la alianza por absorción del PP”, lamenta “el desprecio y los insultos” de su “número tres”, Miguel Tellado, en su reciente visita Asturias y tras "pedir perdón a los asturianos” confía en mejorar sus resultados en la doble cita electoral del 28-M. Los foristas tienen expectativas de mejorar sus resultados en la Junta General y en lograr “un resultado espectacular en Gijón”, según ha señalado esta mañana su secretario general y cabeza de lista autonómico, Adrián Pumares durante la presentación de su precampaña.

La presidente de Foro, Carmen Moriyón, reprobó “el desprecio y los insultos” de Miguel Tellado al partido que ella preside en su reciente visita a Asturias y hasta lanzó un órdago al dirigente popular. “Dice que hay más gente de Foro fuera que dentro. Vamos a verlo el 28-M, ese es el examen”, replicó la candidata a recuperar la alcaldía de Gijón, que ya ejerció entre 2011 y 2019, en dos mandatos consecutivos. Y reiteró una línea roja del libro de ruta de su partido. “No se pueden buscar alianzas con Francisco Álvarez-Cascos y Foro a la vez, es incompatible por principios”, declaró. Foro mantiene un litigio con el que fuera su primer presidente y promotor, al que acusa de apropiación indebida, que está pendiente de juicio. Moriyón aprovechó la oportunidad para afear las declaraciones de Tellado hacia su partido. “Nosotros no vamos a entrar en desprecios, ni insultos. Parece que se olvida de que somos socios de coalición en Madrid y, como ya le dije en su día a Casado, nos comprometimos a ser leales. Por eso no vamos a atender ni a entrar en provocaciones, salvo cuando se vaya contra los intereses de Asturias”, ha afirmado Carmen Moriyón, quien calificó la estrategia del PP de “concentrar todo el voto de centro derecha en Asturias” como “una alianza por absorción y nosotros no nos vamos a dejar absorber”.

“Foro ha aprendido la lección, cayó, se ha levantado y ha pedido perdón a los ciudadanos. Vamos a ver cuál es su respuesta el 28-M”, ha manifestado la presidenta de Foro en la presentación de la precampaña, en la que los foristas prometen “una estrategia participativa sin precedentes en Asturias”, según su presidenta. La principal novedad radicará en la puesta en marca de “Plan Asturias”, una herramienta en la que los ciudadanos podrán plantear sus propuestas, por vía telemática, para su inclusión en el programa electoral una vez hayan sido valoradas y aceptadas por la dirección del partido.

El secretario general, Adrián Pumares, apuntó que Foro se presentará a las elecciones locales “en medio centenar de ayuntamientos” y esbozó las expectativas electorales para el 28-M. Confían en recuperar la representación perdida en 2019 en los ayuntamientos de Oviedo y Avilés, lograr "un resultado espectacular en Gijón, porque lo percibo en cada reunión a la que asisto con Carmen Moriyón con entidades y asociaciones vecinales” y en “un punto de inflexión, que nos haga aumentar nuestra presencia en la Junta General”, afirmó Pumares. Carmen Moriyón apostilló, de inmediato, que ella es “más prudente y más conservadora que el secretario general” sobre el vaticinio de los resultados en Gijón y marcó la hoja de ruta para los próximos cuatro meses: “El voto hay que ganarlo día a día”. Sostiene la dirección forista que es demasiado prematuro hablar de pactos postelectorales: “Sería una falta de respeto a los ciudadanos. Hay que escuchar su decisión en las urnas”, abundó. Aunque Pumares ha dejó entrever que no le “resultaría cómodo” llegar a acuerdos “con un partido que ha puesto mi cara en vallas y cuya capacidad de gobierno se está comprobando con los problemas que plantea en Castilla y León”, en clara alusión a Vox. El secretario general de Foro también se desmarcó de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada: "¿Se han planteado, de verdad, los efectos que esta iniciativa podría tener en Asturias", trasladó Pumares a los populares.

¿Y en qué consiste la campaña que Foro califica de innovadora y sin precedentes en Asturias?

Pues en una plataforma online a la que se podrá acceder desde la página web www.planasturias.es donde sobre un mapa virtual de Asturias los ciudadanos podrán realizar sus propuestas electorales a golpe de clic, según ha explicado esta mañana Emilia Calvo, la vicesecretaria de Coordinación Institucional del partido. Esas propuestas podrán geolocalizarse sobre un plano que se desplegará en la pantalla. Las iniciativas pasarán el filtro de la organización forista que, si las juzga interesantes y con encaje en su filosofía, las incluirá en el programa electoral que dará a conocer en el próximo mes de mayo. “Si alguien nos pide que subamos los impuestos, lógicamente no lo vamos a incorporar a nuestro programa”, abundó, en un toque de ironía, Adrián Pumares. Los foristas rechazaron haberse inspirado para la puesta en marcha de esta campaña en la iniciativa “Tengo una pregunta” del PP asturiano, que anunció Diego Canga semanas atrás. “Llevamos trabajando en esta plataforma, que no se improvisa en unos días, desde antes, incluso, que se conociera el nombre del candidato del PP”, aseguró el secretario general de Foro y cabeza de lista en las elecciones al Principado sobre “una de las tres patas de nuestra campaña, en la que habrá también más de un centenar de reuniones con diferentes colectivos y asociaciones, y estaremos igualmente a pie de calle”.