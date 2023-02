Después de echar la caña sin fruto sobre Foro Asturias, Diego Canga se propone ser "más respetuoso con los dirigentes de Foro de lo que ellos están siendo conmigo". Sin modificar el fondo de su mensaje, allí donde dice que "el centro-derecha asturiano tiene que actuar unido y no seguir tropezando tantas veces en la misma piedra", el candidato del PP a la presidencia del Principado identifica ya a Foro como "un partido con el cual competimos" y formula la precisión de que "nunca he hablado de una coalición" con los foristas. "Jamás he mencionado la palabra", remarcó antes de pedir a la dirigencia forista "altura de miras" y "responsabilidad" para trabajar "de manera cohesionada y no dispersa". La certeza de que el PP concurrirá en mayo bajo sus propias siglas quedó apuntalada la semana pasada en la visita a Asturias del número tres del partido, Miguel Tellado. Contra las sospechas de una supuesta desautorización, Canga replica que se siente "muy autorizado y muy reforzado por la dirección nacional" y por las frases en las que Tellado le identificó como "el representante de Feijóo en Asturias" y le dio garantía de "libertad para hacer los pactos que quiera con las siglas del PP".

"A mí las visitas de los líderes nacionales me apoyan", añadió y anunció para marzo la llegada del coordinador general, Elías Bendodo. Sobre las dudas que desde Foro han lanzado respecto a las posibles repercusiones que podría tener la propuesta de Feijóo de que se permita gobernar a la lista más votada, Canga aclara que eso sólo se refiere a las municipales. "Déjenme pararme ahí". "El señor Tellado vino a Asturias a desautorizar a Diego Canga". Es la conclusión que sacó el secretario general de Foro, Adrián Pumares, de la visita que realizó hace dos semanas el "número tres" de los populares. "El PP propuso una coalición electoral, tanto Carmen Moriyón como yo respondimos que en Foro no estábamos a eso sino en un proyecto político propio", dijo el candidato de Foro a la presidencia del Principado. Carmen Moriyón también puso en el foco de su diana a Miguel Tellado. La presidenta de Foro rechazó de plano "la alianza por absorción del PP" y lamentó "los desprecios e insultos" del vicesecretario general de Organización. "Dice que hay más gente de Foro fuera que dentro. Vamos a verlo el 28-M, ese es el examen. No se pueden buscar alianzas con Cascos y Foro a la vez, es incompatible por principios", reiteró. "Nosotros no vamos a entrar en desprecios, ni insultos. Parece que se olvida de que somos socios de coalición en Madrid. Nos comprometimos a ser leales. Por eso no vamos a entrar en provocaciones".