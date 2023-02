La reclamación contra la cita previa obligatoria llega a la Junta General

El debate sobre la cita previa obligatoria llega a la Junta General. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, defiende este miércoles una iniciativa para que el Gobierno asturiano requiera el Ejecutivo central que "acabe con la obligatoriedad de la cita previa donde no sea imprescindible" por la barrera que supone para los ciudadanos en su relación con la Administración, especialmente en las personas mayores que tengan dificultades para manejarse con medios telemáticos.

La moción de Foro, añadió Pumares, también insta al Principado a "una revisión integral de la cita previa para acabar con ella. también, donde no sea imprescindible" y a cumplir la ley del año 2015 que obliga a las Administraciones Públicas a asistir en medios electrónicos a población que no tenga medios para comunicarse por vía telemática así como a dar asistencia técnica a quien lo solicite. "La cita previa obligatoria es un agravio a la zona rural. Pedir una cita previa por cada trámite es una barbaridad", ha sostenido el portavoz de Foro en la Junta General., Adrián Pumares. El Grupo de Foro sostiene que "la cita previa interfiere en el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración. Por ejemplo, los plazos para presentar una documentación no deberían depender de que te den la cita previa. La cita previa obligatoria es una barrera que limita los derechos de los ciudadanos y como hemos visto en los últimos meses se esta poniendo a los guardias jurados como la barrera entre el ciudadano y el trámite". Los foristas lamentan que se generalizase la exigencia de la cita previa durante la pandemia y que no se haya modificado pese a que se han levantado la mayoría de restricciones. También aseguran que varias instituciones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia han hecho informes "muy duros contra la cita previa obligatoria".