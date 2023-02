“Están humillando a la gente más humilde”, reprocha IU al Principado sobre el retraso de las ayudas al alquiler

El coordinador autonómico de IU, Ovidio Zapico, ha acusado al Gobierno regional de “estar humillando a la gente más humilde” con los retrasos en las ayudas al alquiler correspondientes al año 2021. La consejera de Derechos Sociales ha asegurado que “todos los solicitantes que cumplan los requisitos cobrarán” y les ha emplazado a presentar la documentación que tengan pendiente, durante el pleno que se celebra esta mañana en la Junta General.

“A esta gente le falta el apadrinamiento de la Cámara de Comercio de Oviedo”, ha reprochado Ovidio Zapico, que ha lamentado que “no se avance en una tramitación más social”. A juicio del diputado de IU “se aligera más el control a los poderosos que a los más débiles”. La consejera Melania Álvarez ha indicado que los retrasos pueden obedecer a que no ha comunicado el cambio de cuenta bancaria o a que no se ha acreditado el abono de los alquileres. “Cuanto más tarden en presentar esa documentación, más van a tardar en cobrar”, ha contestado la consejera de Derechos Sociales, quien ha asegurado que “hay avances” en una tramitación más social como, por ejemplo, que se deje fuera de los requisitos para los perceptores del salario social la exigencia de que no tengan deudas tributarias. “Ni caridad, ni humillación. Hay derechos y obligaciones que cumplir. Y estamos dando pasos adelante en la generalización de la declaración responsable”, replicó Melania Álvarez a las críticas de IU.