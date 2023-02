"Quien se va del partido lo hace por interés personal, no por mejorar Asturias"

Manuel Iñarra ha tomado las riendas de Ciudadanos tras ser el único candidato a dirigir la formación naranja. Es maestro en el CRA de San Martín y en el colegio público Benedicto Bembibre de Lada. Es consciente de las dificultades que afronta el partido en las próximas autonómicas, pero cree que hay espacio electoral para una opción de centro.

–¿Está vivo Ciudadanos?

–Muy vivo. Han sido muchos los compañeros que han dado el paso para presentarse en candidaturas en concejos en los que hasta ahora teníamos representación y en otros en los que no; también se han ofrecido compañeros para ir en las listas regionales. Incluso personas que no están en el partido y que mantienen un perfil independiente se han puesto a disposición y se han ofrecido a colaborar. El pasado jueves formamos la junta directiva autonómica y el miércoles mantendremos una reunión con los afiliados para escucharlos y presentarles la hoja de ruta.

–¿Cuántos afiliados tienen?

–Estoy a la espera de conocer los datos.

–¿Y cuál esa hoja de ruta?

–Primero hablar con los afiliados y escucharlos mucho, que nos digan sus preocupaciones tanto en la parte orgánica como la institucional. Les plantearemos el calendario que se marca desde Madrid y transmitiremos cómo va a ser el proceso de las candidaturas, siguiendo los estatutos.

–¿Les pilló por sorpresa la decisión de Susana Fernández de no optar a ser candidata?

–Ella manifestó en el comunicado las razones por las que lo hacía y estoy seguro de que es una decisión meditada; no puedo entrar en más cuestiones.

–¿Ella había expresado que sería candidata?

–Hace tiempo, a la anterior junta directiva autonómica le había manifestado su ánimo de presentarse, incluso hizo reuniones de contacto con agrupaciones para testar apoyos. Esa misma semana, en unas declaraciones, daba a pensar que así sería, pero también entiendo que las circunstancias personales pueden cambiar.

–¿Qué le lleva a usted a dar el paso de ser candidato?

–Mi candidatura entró el domingo a las 21.59 cuando el plazo finalizaba a las 22.00, así que imagine. Una vez que Susana Fernández hace el anuncio el sábado por la mañana inicié una ronda de contactos entre compañeros para ver las intenciones de cada cual. Un compañero dijo que estaba dispuesto a dar el paso y también otros compañeros me animaban a hacerlo. Al final se decidió formalizar mi candidatura y tengo que agradecer a quienes me animaron y a quienes decidieron retirar otras opciones.

–En las actuales circunstancias, ¿tiene espacio Ciudadanos?

–Creo que sí, es más necesario que nunca en un momento de polarización. Y si tienes ideales y convicción, eso es un acicate para dar un paso en un momento que no era fácil. Y conseguir que haya candidatura.

–¿Hubo riesgo de que no hubiera candidatura autonómica?

–En el momento en que hablamos entre nosotros vi que había interés en que la hubiese. Me costaría creer que gente de dentro del partido quisiera boicotearla.

–¿Cuenta con Nacho Cuesta pese al ofrecimiento de Canteli para que vaya en la lista del PP?

–Nacho Cuesta ha sido coordinador hasta hace cinco días y es teniente de alcalde de Oviedo. No puedo negar que es uno de los activos del partido. Yo le he llamado, le he dejado un mensaje y está en su mano tomar una decisión sobre su continuidad.

–¿No ha podido aún hablar con él?

–No, lo intenté hoy, una vez que he venido con toda la información de Madrid.

–En Oviedo se ha desatado una crisis por la posible candidatura de Luis Pacho.

–En Asturias no se ha proclamado ningún candidato, no se ha hecho ninguna propuesta, por lo que no puede existir polémica. Que un compañero exprese que está dispuesto a dar ese paso, tal y como está el partido, me parece un acto de compromiso, más importante que otros silencios.

–¿Qué espera del grupo parlamentario?

–Lo primero, hablar. Mantendremos una reunión. Entiendo que la relación es de compañeros y personas que creen en Ciudadanos y quieren sacar esto adelante. Susana Fernández ha dicho que seguirá trabajando hasta el último día y entiendo que el resto de diputados se ha presentado con unas siglas que defenderán. Estoy seguro de que se pondrán a disposición del partido.

–¿Cómo formará la lista autonómica?

–Hablaremos con todos los compañeros dispuestos a formar parte de ella para establecer el mejor equipo. Creo que tendremos una buena lista.

–¿Y cuenta con los actuales diputados?

–Claro, quiero hablar con ellos y que manifiesten sus ideas de futuro.

–¿Cómo ve que el PP ya haya anunciado el fichaje de cargos de Ciudadanos?

–Algo estaremos haciendo bien si el PP se fija en nuestra labor. Me preocupa quiénes quedan, no quién se va. Es algo darwiniano. Me cuesta entender a quienes hoy se manifiestan liberales y al día siguiente conservadores; o expresan en las redes sociales su compromiso con Ciudadanos y al rato se van. Las hemerotecas son el mejor juez de cara al futuro. Imagino que el PP sabrá lo que hace. Pero ya le digo, prefiero pensar en los que quedan; quienes se van suelen hacerlo por un interés personal, no por mejorar la vida de los asturianos.

–¿Qué expectativas electorales tiene?

–Obviamente no son las mismas que las de 2019. Sí es verdad que las encuestas nos dicen que hoy estaríamos dentro del parlamento, aunque no con mucha holgura. Pondremos en valor lo hecho en donde hemos gestionado, como Oviedo o Ribadesella; y donde hemos ejercido oposición leal y honrada. Creo que muchos se identificarán con nuestra propuesta y programa.