El Principado urge a integrar los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad para "agilizar" los trámites

El Gobierno del Principado perseverará en su intento de que el Ejecutivo estatal “amolde” e integre los procedimientos de valoración y reconocimiento de la dependencia y la discapacidad para evitar la duplicidad de trámites a la que muchas familias se enfrentan en la situación actual de desconexión entre dos procesos que en la práctica acaban siendo similares. A pesar de que en muchos casos los derechos ligados a las dos condiciones “son los mismos”, la integración es nula, ha lamentado con cierto estupor la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, cuyos intentos de conseguir que el Ministerio establezca un sistema de “pasarelas” entre los dos sistemas han sido hasta ahora vanos.

En Asturias, ha explicado Álvarez en la Junta, hay 125.000 personas con un grado de discapacidad y 31.800 con una situación reconocida de dependencia, y la clasificación por separado de ambos estados genera problemas que sería sencillo resolver “para agilizar la respuesta y que las personas no tengan que pasar ese periplo de ir a un sitio y otro, papel va y papel viene”, en un procedimiento burocrático que en abundantes ocasiones se acaba repitiendo.

“Seguiremos insistiendo”, replicó Álvarez al diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, que puso ante sus ojos esta situación “kafkiana” de inútil “burocratismo” a la que ella ha asentido. Esta duplicidad “me saca de quicio”, reconoció. Y el posible remedio “lo planteamos y lo trasladamos” para que “como mínimo se definiesen unas paralelas”, pero hasta el momento no han tenido eco. Sucede, ha añadido, que por ejemplo “para el reconocimiento de una pensión no contributiva por invalidez es necesario tener más de un 65 por ciento de discapacidad. Si existiese ese sistema de pasarelas, las personas con un grado dependencia reconocido no tendrían que solicitar la discapacidad para tener acceso a la prestación. Se evitarían ese trámite y se garantizaría una respuesta en tiempo y forma”. Como quiera que estas situaciones están ligadas a otros muchos derechos –acceso a empleos, beneficios fiscales– que “afectan a muchas parcelas de la vida de las personas”, de forma “relativamente sencilla” sería posible mejorar “la calidad de la atención” y agilizar la burocracia.