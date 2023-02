Sólo diez de los casi trescientos bienes de interés cultural de Asturias son de titularidad pública

Sólo tres de cada cien bienes de interés cultural catalogados en Asturias, no llegan a diez en una lista total aproximada de unos trescientos, son de titularidad pública. La consejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, ha aportado el dato este jueves en la Junta para ilustrar las dificultades con las que muy a menudo se encuentra la Administración en la “gestión del patrimonio regional”. Ante una pregunta de la diputada del PP Gloria García, inquieta por los riesgos de ruina que afectan a parte de las construcciones con valor patrimonial incluidas en fincas particulares, Piñán compartió la preocupación antes de hacer ver a la diputada que “la propiedad privada es un ámbito en el que no podemos entrar más que en procedimientos de emergencia y para ejecuciones subsidiarias, dentro de un proceso largo y complejo en el que normalmente se interviene para la consolidación de ruinas”. Ante estos obstáculos, su consejería ha tratado de dar impulso a “las ayudas a los propietarios de estos bienes para que puedan afrontar la inversión. En algunos casos”, resalta, así se está consiguiendo poner viejos problemas en vías de solución, como en el palacio de Celles, en Siero”. Hay, no obstante, “toda una casuística”, precisa, en la que otros dueños están haciendo pequeñas intervenciones y algunos “ni aparecen”.

García le había puesto los ejemplos del derrumbe de la iglesia románica de San Andrés, en Salas, después de cinco años avisando de que esto podía pasar” o el estado de la torre del castillo de Yabio, en Perlora, situada en una finca privada que el plan urbanístico de Carreño considera edificable. “Hay toda una serie de elementos de nuestro patrimonio ante los que la Consejería tendría que actuar”, remata la diputada. En otro momento de la comisión de Cultura de este jueves en la Junta, y a preguntas del diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, la Consejera se ha remitido al proceso que sus colegas de la Consejería de la Presidencia tienen en marcha para “actualizar el decreto que establece el catálogo de actos públicos” en el Principado. Bartolomé se había interesado por “el limbo legal que impide en Asturias la música en directo” al aire libre y Piñán replicó asegurando que en esa disposición legal, que se encuentra en fase de revisión de enmiendas, se incluirá una nueva categoría de “actuaciones en directo en pequeño formato”.