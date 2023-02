Foro hará que la Junta vote una petición de cese de la ministra de Transportes

“Para abordar este debate y dar la oportunidad de pronunciarse a todos los grupos parlamentarios”, Foro Asturias defenderá la semana que viene en la Junta una moción que incluye la petición de cese de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por el fiasco de los nuevos trenes de la antigua Feve que aún tardarán en llegar tres años por el fracaso del contrato para su adquisición. El texto de la iniciativa justifica el requerimiento de la destitución por las “ocultaciones” de Sánchez “a la sociedad asturiana sobre los motivos que han ocasionado el incumplimiento de los plazos de diseño, construcción y entrega de nueve trenes nuevos para la red de ancho métrico del Principado”.

De palabra, el secretario general y portavoz parlamentario de la formación, Adrián Pumares, justifica la elevación del punto de mira del cese aduciendo que la dimisión de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes “deja clara la irrelevancia política de Adrián Barbón, dado que cesa la única persona a la que él defendió y que según él garantizaba la presencia del Corredor Atlántico entre las prioridades del Ministerio”. El relevo recién materializado en la presidencia de Renfe, por lo demás, sólo “cambia un militante del PSC por otro”, abunda, “mientras en la Secretaría de Estado no se instala nadie que tenga una mínima trayectoria de

defensa de los intereses del Noroeste”. Por eso “creemos que la responsabilidad última debe ser la de la Ministra”, remata. A su juicio, la gestión del escándalo demuestra que “vamos a rebufo de Revilla cuando las necesidades de Asturias y de Cantabria son muy distintas” y añade que “la gratuidad del billete puede dar réditos electorales, pero lo que necesitan los usuarios es que sea puntual, que no se cancelen trenes o que no llueva dentro”. Abundando en la gratuidad que sale de la reunión de Barbón y Revilla con la Ministra, asegura que “si de verdad el Gobierno asturiano cree que los asturianos no cogemos el tren por el precio, es que no se enteran de nada de lo que pasa en Asturias”. Lo dice justo antes de volver a reclamar que “comience la negociación de la transferencia de las competencias ferroviarias, porque de lo contrario las necesidades de Asturias seguirán orilladas”.