Barbón defiende como “un buen acuerdo para Asturias” las compensaciones por el fiasco de los trenes de Feve

El presidente del Gobierno, Adrián Barbón, defiende como “un buen acuerdo” las compensaciones por el fiasco con los nuevos trenes de Feve, aunque la oposición recela de ellas por el escaso uso de las líneas. “Es como si te regalan una cinta VHS en plena época digital”, ha ironizado la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, durante su turno de preguntas al Presidente en el pleno quincenal de la Junta General. Con las elecciones autonómicas a menos de tres meses, los debates en el parlamento autonómico ya tienen aire de precampaña y los cara a cara con Barbón se convierten en repasos de legislatura en cuestiones vertebrales como la demografía, los fondos europeos y el estado de las cercanías ferroviarias.

Beatriz Polledo, la portavoz del PP, el principal partido de la oposición, pidió cuentas sobre “los errores en reto demográfico porque va a pasar a la historia por ser el presidente con el que Asturias bajó del millón de habitantes”. Polledo reprochó que “no han puesto medidas que ataque esta situación” y echó en cara al Ejecutivo socialista que “no vea la luz en esta legislatura la ley de Demografía”. La portavoz popular tiró de cifras: “Durante sus años como presidente Asturias ha perdido 25.000 habitantes”. Barbón replicó que “con su Gobierno, entre 1991 y 1995, Asturias también perdió 15.000 habitantes” para rechazar que la pérdida de población sea achacable a la gestión de los gobiernos socialistas. El presidente confirmó que el Principado y la Xunta de Galicia “ya tienen cerrada una reunión para hablar del Reto Demográfico” y afeó a los populares que “no nos han apoyado ni una sola medida de fomento de la natalidad y de apoyo a las familias que hemos puesto en marcha en estos años”.

La portavoz de Cs, Susana Fernández, quiso que Barbón se retratase sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que calificó como “la más destructiva para los intereses de Asturias de la democracia, con agresiones constantes” y le exigió al presidente del Principado “un ejercicio de realismo”. Barbón contestó con una pregunta: “Por qué los ciudadanos nos siguen apoyando si tan mal lo hacemos?”. Recordó una vez más los asuntos en los que ha discrepado del Gobierno de Pedro Sánchez (lobo, estatuto electrointensivo, reclamación del IVA de 2017) pero también puso énfasis en medidas como “la subida de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo interprofesional y los Ertes de la pandemia”, que han beneficiado, dijo a más de medio millón de asturianos. Llegado a este punto, tiró de sentencia para proclamar su margen de libertad política: “Cuando un candidato es impuesto, a otro debe el puesto. Yo no, yo soy libre”. Una condición de la que el presidente del Principado volvió a presumir cuando el portavoz de Foro le preguntó sobre la negociación con el Ministerio de Transportes por el contrato fallido de los trenes de Feve. Pumares reclamó “transparencia” en las explicaciones a la sociedad asturiana sobre los errores en ese contrato y le dijo a Barbón que “usted quedó tocado en esa negociación porque defendió a Isabel Pardo de Vera. ¿Se da por satisfecho?”. El presidente del Principado contestó que se quedó “tranquilo” con el nombramiento del nuevo secretario de Estado de Transportes, David Lucas. “Tengo una buena y larga relación desde que era alcalde de Móstoles y próximamente estará en Asturias para hablar de este y otros temas”, anunció Barbón, que no vaciló en calificar de “buen acuerdo para Asturias” los compromisos firmados con la ministra Raquel Sánchez. “Suponen un punto de inflexión. Vamos a tener la gratuidad no solo de Feve sino también de Renfe hasta 2026 y nos va a permitir una nueva malla horaria y pasamos de 10 trenes nuevos a 17, además de la renovación total de la antigua flota de FEVE en Asturias”, destacó el Presidente. “Todo puede ser mejorable pero dos autonomías hemos demostrado la fortaleza que supone unir fuerzas para alzar la voz y en mi caso ante un Ministerio de mi propio partido porque soy libre”.

El diputado Ricardo Menéndez Salmón pidió a Barbón explicaciones y matices sobre su repetido discurso de “guerra a la burocracia” porque, en su opinión, “a ojos de la sociedad, la desacredita, transformándola en un problema” cuando lo que “puede y debe es mejorarla”. Y afeó al Gobierno asturiano, especialmente el vicepresidente Cofiño, que “llevan cuatro años alimentándose de las declaraciones de las patronales y de la derecha política y mediática, que le piden menos trabas, menos controles, menos controles. Le piden más guerra”. Barbón salió una vez más en defensa de Cofiño, en quien delegó en 2020 la reforma de la administración autonómica. “Deben de pensar en el hasta en sus sueños”, comentó el presidente del Principado que abogó por la aprobación de la ley de Calidad Ambiental “para que la apertura de una tienda o una peluquería no tenga que esperar años”.