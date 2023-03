Poder, dinero y supervivencia ¿Qué está pasando en Podemos Asturias?

Hay un momento preciso en el que, en todo conflicto, se atraviesa un punto de no retorno. Si las decisiones hubiesen sido otras quizás todo sería distinto. Pero la realidad es tenaz e implacable una vez pasado ese instante preciso. Y ya no hay marcha atrás. El conflicto fratricida que padece Podemos Asturies a menos de tres meses de las elecciones autonómicas se ve desde fuera como una inédita autodestrucción programada en un partido político, un “big crunch” en toda regla, una compresión electoral que puede llevar al abismo de la desaparición de la marca en Asturias. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo el partido llamado a acabar con la casta política ha acabado dispuesto a partirse en dos por una pelea de poder? Porque al final las debilidades humanas son imposibles de esquivar. Poder, dinero y supervivencia. Estas son las tres claves que explican un conflicto que trasciende a Podemos. Introduce un elemento de incertidumbre en el panorama electoral, en el reparto de los bloques ideológicos. No lo olvidemos: lo que importa no es quién gana unas elecciones, lo importante es quién gobierna.

En realidad, el conflicto en Podemos es largo, denso, con muchas aristas. Pero trataremos de simplificarlo. Esta es una guía para comprender cómo los llamados a asaltar los cielos han caído en el infierno del navajeo interno. Introducción: el peso de la marca Podemos se convirtió, a partir de 2014, en una imparable revelación cuando inesperadamente la formación que lideraba un tipo de coleta pintoresco dio él campanazo en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué estaba pasando? Nadie preveía una irrupción con tanta fuerza. Aquel primer aldabonazo de una época que proclamaba el fin del bipartidismo permitió, por ejemplo, sentar a la avilesina Tania González en el parlamento europeo. ¿Alguien se hubiese atrevido tres meses antes a decirle a aquella joven profesora, que actuaba en el grupo “Los Pinflois”, que se sentaría en Bruselas como eurodiputada? Seguramente ella misma lo habría considerado una broma. Algo estaba pasando en la escena política. Algo que cambiaba el paradigma. La habitual disputa entre derecha e izquierda se convertía en una batalla entre abajo y arriba: el pueblo frente a la casta, el asalto al poder desde las plazas del movimiento 15-M. La marca Podemos se convirtió en un poderoso eslogan que grupos diversos de la izquierda más a la izquierda trataron de capitalizar. Se trataba de tendencias, corrientes, movimientos que pocas veces lograban visibilidad pero que por fin sentían que tenían un trampolín para alcanzar una representación política relevante. El cabreo ciudadano hizo el resto. Y controlar la marca “Podemos” se convirtió en una garantía de éxito. Cuando Podemos buscaba dónde colgar su cartel en Asturias se abrió un proceso de puja interna que acabó dominando un movimiento, Somos, en el que despuntaba Daniel Ripa. Ojo, porque también en ese barco estaba Ana Taboada, hoy concejala de Oviedo. Casualmente Tania González no estaba en esa corriente. Primera idea: Podemos Asturias se construyó sobre grupos que pugnaron por su control, por dominar una marca más poderosa que lo que representaban en sí mismos Los buenos tiempos alientan el cariño Este epígrafe también puede resumirse por su contrario: “A perro flaco todo son pulgas”. Es decir, mientras las cosas van bien, todo va rodado. La subida electoral de Podemos, la conjunción de cargos, escenarios de poder y visibilidad, atenuaron las discrepancias que, necesariamente, existían entre las corrientes que constituían la marca. No duró demasiado, pero hubo un tiempo de exultante felicidad entre los morados, aquel en el que, por ejemplo, Daniel Ripa y Emilio León hacían de traviesos escolares en los pupitres de la Junta. Era aquel tiempo en el que se levantaban alfombras y se creía que era posible cambiar el mundo. Pero el mundo es mundo desde mucho antes. El virus de las corrientes Es algo inherente a los movimientos de izquierdas. Si hay dos personas en un colectivo, necesariamente uno se convertirá en una corriente y el otro en la contraria. La ruptura de la hermandad inquebrantable que formaban Pablo Iglesias e Íñigo Errejón fue algo así como la pérdida de la inocencia del movimiento. Afloraba de fondo una lucha humana por el poder de la marca, el discurso. Aquella fractura tuvo sus ecos en Asturias también. Aquello debió verse como el indicio de que algo se rompía, de que el tiempo pasaba su factura, igual que cuando comienzan a descorcharse las paredes. En cambio, se interpretó internamente como una batalla doméstica que exigía aliados o detractores. En aquel tiempo, en el que Daniel Ripa controlaba Podemos, las relaciones con Pablo Iglesias no eran especialmente buenas. Y eso tenía que ver con la primera idea de este artículo: había en Podemos Asturias elementos que miraban a sus propios orígenes e idiosincrasias. Con Ripa al frente Podemos Asturies era un verso suelto: poco coordinado con los intereses nacionales de la marca, mirando sus propios equilibrios internos y centrado en las estrategias internas para mantener el poder doméstico. Incluso se atrevía a criticar a Pablo Iglesias por su chalé en Galapagar. Sobre eso aún se pasan facturas hoy. Segunda idea: Cuando comienzan las disensiones en Podemos, el partido en Asturias trata de convertirse en isla sin elegir bando Tras una larga y azarosa travesía llega la época de vacas flacas La salida de Pablo Iglesias de Podemos establece un punto de inflexión en el proyecto. Sin duda. Más en un proyecto que tiene un marcado carácter personalista. Lo que haga o piense Pablo Iglesias aún importa en Podemos y mucho. Y para colmo, con unas expectativas menguantes. Se abre entonces en Podemos una batalla por controlar un barco llamado a ser cada vez más pequeño y con menos plazas para pasajeros. Este es un resumen grosero de la historia, pero para entenderse quedémonos en que, conscientes de que llegaba un tiempo de retracción de la marca, había que salvar lo esencial. En ese marco se entiende la decisión de que Sofía Castañón, hasta entonces diputada en el Congreso de los Diputados bien relacionada con el aparato nacional del partido, decidiese competir por el poder de Podemos en Asturies. El discurso para ese movimiento se envolvió también en un objetivo de reencauzar el discurso de Podemos. De hecho, los morados gobernaban apaciblemente con el PSOE de Pedro Sánchez y, en cambio, en Asturias, el Podemos de Dani Ripa era una chinche para los socialistas, reticente incluso a aprobar el presupuesto autonómico. La estrategia del partido era comenzar a conquistar los territorios díscolos. Un debate en LA NUEVA ESPAÑA que fue premonitorio Recuerdo bien el debate que se celebró en LA NUEVA ESPAÑA, con motivo de las primarias por la secretaría general de Podemos y que reunió entre los dos dirigentes de Podemos que aspiraban a tener el control del partido: Daniel Ripa y Sofía Castañón. Era diciembre de 2021. La imagen que se convirtió en un icono de lo que vendría se produjo cuando ambos candidatos posaron para la fotógrafa del periódico, Irma Collín, chocando sus puños. Esa es tradicionalmente una forma de saludo fraternal, incluso recuerdo que Sofía Castañón ejecutó la coreografía con la que se saludan los protagonistas de “Big Hero”: choque de puños y posterior alejamiento de la mano con agitación de dedos. Es decir, no era en apariencia un gesto de confrontación, sino de celebración; pero fue un vaticinio de una lucha interna sin cuartel entre dos sectores. A esas primarias se llegó con mucha tensión en la mochila. Ripa planteaba aquella pregunta a la militancia como una lucha contra la intención de entregar el partido a los dirigentes “de Madrid” que no conocían la realidad asturiana. Castañón en cambio (no tanto ella, pero sí su entorno) como una necesaria limpieza en el partido. No en vano, poco antes de ese debate LA NUEVA ESPAÑA publicó que se abría una investigación en la dirección nacional del Partido sobre la gestión que Ripa había hecho de las cuentas del partido (en concreto las relativas al programa de ayudas que Podemos repartía entre proyectos solidarios. Había, sostenían los de Sofía Castañón, un uso fraudulento de los fondos, beneficiando, presuntamente, a asociaciones afines al entonces secretario general del partido. Se llegó pues a aquellas primarias con bastante barro en las manos. Ripa aseguró que había un intento de la dirección nacional por influir en los resultados, los de Sofía Castañón dijeron que lo indignante era el hecho, no la reacción. El partido intervino las cuentas de Podemos y aquello solo podía acabar mal o peor. La victoria de Sofía Castañón tuvo matices. Fue la candidata a la secretaría general más votada, sin lugar a dudas, pero no fue su candidatura la que más respaldo obtuvo. El sistema de elección de Podemos es muy importante para entender esto, porque puede crear monstruos. Así, Sofía Castañón debería ser la nueva líder de Podemos Asturies, sin duda, pero los integrantes de su candidatura no habían sido los preferidos por la militancia. Ese aparente desequilibrio se resolvió sumando a los elegidos por los círculos municipales. Así, los de Sofía Castañón sumaban más en el Consejo Ciudadano, aunque sus candidatos (a excepción de la propia Castañón) hubiesen obtenido menos respaldo que algunos de los afines a Daniel Ripa. Tercera idea: el sector que controla Podemos en España decide acabar con las aldeas galas que quedaban en la formación, como Asturias La lucha por el poder Aquella era, en el fondo, una lucha por el poder del partido. La dirección nacional de Podemos quería extender a todo el conjunto de España su impronta y acallar corrientes contestatarias. Tras aquellas primarias, quedaba claro que el eje orgánico nacional conquistaba Asturias. Daniel Ripa llegó a afirmar que fue encerrado en un despacho para exigirle que renunciase a presentarse a las primarias en Asturias. El rompecabezas que las matemáticas no resolvían El sistema de elección de Podemos fue en parte responsable. Se pretendía tanta transparente democracia que al final la situación en Asturias se convirtió en un galimatías. La candidatura de Sofía Castañón se aferraba a la sentencia definitiva que suponía la victoria de Castañón sobre Ripa en los votos relativos a la secretaría general. Los de Ripa se agarraban a la pujanza de los integrantes de su candidatura frente a la contraria. Hablaban dos lenguajes distintos para referirse al mismo a asunto. Cuarta idea: las primarias para elegir la secretaría general no resolvieron el conflicto, lo acentuaron La lucha por los fondos El grupo parlamentario es, en cualquier partido (con más o menos fundamento según las siglas) en la principal fuente de financiación. Recibe mensualmente dinero, paga nóminas de asesores y, generalmente, termina sufragando buena parte de la actividad del partido matriz. Sofía Castañón tenía el control del partido (el poder orgánico), pero Daniel Ripa continuaba siendo el portavoz parlamentario (poder económico). Así que a nadie extrañó el siguiente movimiento: apartar a Ripa de la portavocía parlamentaria, que asumió Rafa Palacios. Aquel proceso tuvo sus tensiones. La dirección regional del partido asegura que Ripa no puso nada fácil la transición, dilató el traspaso de poder e incluso impidió el acceso a las cuentas en el tiempo que se le reclamaba. Terminó por ejecutarse el cambio de portavoz parlamentario, pero la revancha de aquellas primarias a la secretaría general se produjo en las primarias siguientes: las que deberían determinar los candidatos. Ambos bloques se enfrentaron con dos propuestas incompatibles. Volvía el “choque de puños”, pero ya sin ningún atisbo de fraternidad. Para los integrantes de la dirección regional de Podemos (los vencedores con Castañón) el asunto se resumía en que los de Daniel Ripa no aceptaban la victoria. La sorpresa llegó cuando se abrieron las urnas: los candidatos del sector de Daniel Ripa coparon el mayor número de apoyos. Quinta idea: las elecciones de la candidatura autonómica se interpretaron como una segunda edición de las primarias por el control orgánico La lección que no entendió Podemos ¿Qué pretendía decir la militancia? ¿Cómo podía haber establecido que Sofía Castañón debía presidir el liderazgo del Partido en Asturias y al mismo tiempo quitarle la confianza a la candidatura que Castañón respaldaba? Covadonga Tomé, al frente del sector “ripista” se alzó con una clara victoria en las primarias que la permitía colocar a afines en la lista autonómica. Los ingredientes para cocinar el “big crunch” estaban sobre la mesa. Una sanción que al final ha sido la clave De aquellos polvos, estos lodos. De aquellas disputas y confrontaciones internas al hilo de las primarias por la secretaría general nacen los expedientes de sanción que han acabado cerrándose con la petición de expulsar de Podemos tanto a Daniel Ripa, como el de quien fuera diputado autonómico, Andrés Vilanova. Las declaraciones de ambos, sus tuits, más el arrastre de decisiones internas que adoptó el equipo de Ripa para mantenerse en el poder antes de las primarias por la secretaría general forman el combinado que ha dado lugar a la sanción de expulsión para ambos dirigentes. Andrés Vilanova, al igual que Ripa, formaba parte de la candidatura de Covadonga Tomé para controlar la lista autonómica. Sexta idea: Las sanciones tienen un valor ejemplarizante dirigido a la candidata autonómica El dinero, el dinero ¿Qué escenario espera a Podemos con los resultados de las dos primarias? Un grupo parlamentario con sus dineros controlado por un sector del partido enfrentado a otro que mantiene el poder orgánico. Eso es insostenible a todas luces. Las batallas de hoy habrían estallado más adelante. Eso explica que durante semanas no hubiese sido posible que la dirección de Podemos y su candidata se sentasen para coordinar la campaña electoral. Covadonga Tomé ponía sobre la mesa la condición de revisar los expedientes a Ripa y Vilanova. Para la dirección del partido eso era mezclar churras con merinas. Bajas médicas y crisis psicológicas El asunto no es un mero “Juego de Tronos”, aquella serie que tanto gustaba a Pablo Iglesias para explicar la realidad política. Sofía Castañón acabó por acogerse a una baja médica por motivos psicológicos; la secretaria de organización del partido, Alba González, quien encabezaba la lista que se enfrentó a Covadonga Tomé en las primarias para elegir candidata al Principado, terminó dimitiendo también con el argumento de un mal momento personal y psicológico. Las guerras políticas pasan factura. En cualquier caso, esas bajas permitieron que Rafa Palacios, portavoz de Podemos en sustitución de Ripa, asumiese el control del partido temporalmente. Para los de Daniel Ripa es el ejecutor de un plan claro para laminar al sector crítico. Desde el entorno de Rafa Palacios la versión es contrapuesta: no le temblará el pulso hasta liberar a Podemos de desleales. Guerra a muerte. La expulsión de Ripa y Andrés Vilanova no tiene arreglo La decisión final de echar del partido a Daniel Ripa y a Andrés Vilanova busca por un lado dar un golpe maestro al sector crítico y, por otro, dar la oportunidad a la candidata, Covadonga Tomé, de avenirse a las órdenes de la dirección del partido. No parece que vaya a ser así: Covadonga Tomé ya ha expresado su respaldo a los expulsados. Por el momento nada desmiente el rumor que desde hacía meses circulaba en ámbitos políticos de que el capítulo final de la guerra en Podemos pasaría por sanciones a la propia candidata autonómica. Supervivencia, así de crudo Sí, sobrevivir. Podemos es un proyecto menguante. Lejos está aquel 2015 en el que los morados obtuvieron nueve diputados. Y no solo eso, el futuro de la marca está a la espera de qué pasará con el siempre proclamado y permanentemente inconcreto proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz. La formación morada ya ha dejado claro que no llevaría bien diluirse en una plataforma con otros partidos, como IU. Pero si Sumar se lleva a cabo, ¿quién capitaneará el proyecto en Asturias? Izquierda Unida y Podemos se disputan eso, de ahí que cierta agonía morada no disguste en la coalición de izquierdas, que se percibe así con más legitimidad para asumir el control de esa nueva izquierda que debería surgir a la sombra de la Vicepresidenta. La actual dirección de Podemos es partidaria de defender la hegemonía del partido ante posibles ensaladas de siglas. El control orgánico de Podemos Asturies permite tener la sartén por el mango a la hora de negociar con IU, llegado el caso, cómo se reparte la tarta de Sumar. Pero ese reparto estará muy relacionado con el resultado electoral del 28 de mayo. Ahí está la paradoja: cuanto más se desgaste la marca, más capacidad pierde la organización para erigirse como referente de la izquierda asturiana. Pero al mismo tiempo, si la dirección del partido no deja claro quién manda en Podemos, más posibilidades tendrá de una crisis interna venidera que trastoque los equilibrios. A todo ello, los dirigentes actuales de Podemos creen que hay un motivo real para ejecutar una drástica y dramática limpieza interna en el proyecto: no se puede tener a desleales en el barco, aunque esté haciendo aguas. Séptima idea: La batalla interna es irreconciliable; solo un milagro en forma de espacio de diálogo para salvar Podemos podrá atajar el virus fratricida que infecta el partido Colofón Aquel choque de puños se ha convertido en dos vehículos que van, uno contra otro, en el mismo carril de la autopista a 120 kilómetros por hora. El pronóstico no arroja, por el momento y salvo sorpresa, otro resultado distinto de la catástrofe.