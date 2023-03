Guerra sin tregua en Podemos Asturias: “Los que tuvieron menos apoyos en las primarias no pueden alterar con malas artes la voz de la militancia"

La guerra desatada en Podemos Asturias tras la expulsión de Daniel Ripa y Andrés Vilanova (Ron) y la suspensión al médico Pablo Fernández, elegido para ir en el cuarto puesto de la lista autonómica, no tiene tregua. Si este miércoles, el coordinador en funciones, Rafael Palacios, aseguraba que la sanción de la Comisión de Garantías Democráticas estatal inhabilita al médico para ir en la lista autonómica, Pablo Fernández se ha pronunciado este mediodía de manera rotunda: “Palacios confunde sus deseos con la realidad, la resolución de Garantías no me inhabilita para ir en la lista autonómica”. También ha pedido que la dirección regional "no altere con malas artes la voz de la militancia" en las primarias celebradas en noviembre para elegir a la candidatura de Podemos al Principado.

Poder, dinero y supervivencia ¿Qué está pasando en Podemos Asturias? Pablo Fernández ha sido suspendido de militancia por un plazo de seis meses y por dos años para participar en los órganos y grupos de trabajo de Podemos por realizar "acusaciones y ataques al trabajo de sus compañeros" en los órganos internos del partido. Rafael Palacios, que ha asumido la dirección en funciones de Podemos Asturies por la baja de la coordinadora, Sofia Castañón, declaró a LA NUEVA ESPAÑA este miércoles que “el punto 4 del reglamento de incompatibilidades de Podemos señala con claridad que una persona sancionada o con expediente sancionador no puede formar parte de una lista electoral”. Pero Pablo Fernández, que recurrirá su suspensión en el plazo que dispone de 15 días, ha afirmado que la sanción “en ningún caso” le inhabilita para formar parte de la lista autonómica, tras ser votado por la militancia dentro de la candidatura de Covadonga Tomé, en las primarias celebradas en noviembre pasado. Covadonga Tomé, candidata de Podemos, eleva su desafío y pide una asamblea para tratar la crisis El médico sostiene que tanto Rafael Palacios como la portavoz Ana Taboada “deberían reflexionar porque están empeñados en destruir este partido, es algo incomprensible cuando estamos a tres meses de las elecciones”. Pablo Fernández se sumó a la exigencia de una asamblea sobre las sanciones, que este martes ya pidió la candidata de Podemos a la presidencia del Principado, Covadonga Tomé. “Que se convoque a la militancia, no tengo ningún problema en volver a preguntar a la militancia. Pido que las personas que tuvieron menos apoyos en las primarias no alteren con malas artes la voz de la militancia”, manifestó Pablo Fernández, que reprochó a Palacios que “quiera ser juez y parte en este proceso”. Por otra parte, el exsecretario general de Podemos Daniel Ripa, expulsado del partido por sus críticas públicas a la actual dirección autonómica, abundó esta mañana en la tesis de que “las expulsiones de los que van antes que Palacios” tienen como fin modificar las listas y alertó de coaliciones “con partidos fantasma” para alterar el orden que salió de la consulta interna a los afiliados de Podemos. “Palacios no ha sido votado y está realizando expulsiones según sus intereses personales”, ha cuestionado Ripa.