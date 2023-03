Nuria Rodríguez, diputada de Podemos: "No se expulsará a Ripa con mi voto"

"Con mi voto no se va a expulsar a Daniel Ripa del grupo parlamentario", asegura la diputada de Podemos Nuria Rodríguez. Su posición constata la fractura en la Junta de la formación morada. Podemos tiene cuatro diputados y el reglamento de la Junta establece que la expulsión del partido no conlleva de manera automática la salida del grupo parlamentario, sino que esta habría de votarse entre los diputados de Podemos, incluyendo a Ripa, según las fuentes consultadas.

En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, Nuria Rodríguez advierte de la "situación de colapso" en la que se encuentra la organización. "Hace algunas semanas ya dije que si no había negociación y acuerdo, la situación era irresoluble; no ha mejorado, sino que ha ido a peor", sostiene. "Sigo manteniendo que hace falta una respuesta política y las expulsiones no lo son". Rodríguez cree que ante el choque de dos bloques que no han sabido llegar a acuerdos, "solo queda la convocatoria del máximo órgano, que es la asamblea ciudadana". "Es fundamental escuchar al conjunto de la organización", insiste, no solo para abordar esta cuestión, sino que la asamblea ciudadana (que reúne a todos los inscritos en Podemos) "ha de ser el espacio en que aportar una solución, y también en el que abordar el futuro de las políticas de izquierdas; es la única manera de relanzarse en un nuevo proyecto político y una nueva refundación".

La diputada morada asegura que el proyecto de Podemos está "en una crisis profunda e irresoluble si no hay una escucha activa de las bases", y advierte del efecto que tendría en un momento "en el que se necesita un proyecto amplio para que los valores de la izquierda no desaparezcan. A su juicio, las expulsiones "están lejos de los procesos democráticos; su ausencia, al menos en Europa, nos devuelve al medievo". La diputada morada afirma que no ha sido convocada, por el momento, a ninguna reunión del grupo parlamentario, pero confirma que la sanción a Daniel Ripa ya ha tenido consecuencias: "Ha habido una alteración que ha sido pública; Ripa no ha intervenido en el último pleno en los asuntos de sus áreas, pero hay unos criterios reglamentarios de la Cámara que deben respetarse".

Nuria Rodríguez también se refiere a la sanción al número 4 de la candidatura autonómica. Sin entrar en argumentos jurídicos, afirma que "una lista solo puede modificarse siempre y cuando las incorporaciones enriquezcan la candidatura; no para tensionarla". A su juicio, para cualquier cambio en la lista regional es necesaria "la opinión de la número uno", Covadonga Tomé. "Decisiones que no hagan sino enconar la situación no son lo que necesita Podemos", advierte.

Palacios saca a Ripa de seis comisiones