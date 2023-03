"Yo no estoy en política para expulsar a nadie"

El escritor Ricardo Menéndez Salmón, diputado de Podemos, ocupa el escaño como independiente. No milita en la formación y carece de voto en cualquier decisión orgánica. Mantuvo su independencia en los últimos procesos internos, tanto en las primarias para elegir coordinador autonómico como en las que determinaron la lista electoral. No obstante, advierte de que esa independencia no lo hace «equidistante». «En ambos casos me sentía más cerca de una opción que de otra, pero dada mi condición de independiente, entiendo que mi ética me obligaba a ser ecuánime y no pronunciarme», asegura.

–Usted está en el grupo parlamentario en calidad de independiente. ¿Comprende la decisión orgánica disciplinaria tomada contra Daniel Ripa, Andrés Ron y Jorge Fernández?

–Me faltan elementos de juicio para valorar la mayoría de faltas imputadas y confieso desconocer tanto los protocolos de sanción como la organización interna de la que el partido se ha dotado desde el punto de vista disciplinario. Además, no solo vivo al margen del devenir orgánico de Podemos, sino que por higiene mental lo hago de espaldas a sus redes sociales. Y, por lo que he leído en prensa, algunas de las acusaciones sobre las que se fundan las denuncias sucedieron en ese ámbito de expresión.

–¿Cree que Ripa debería dejar el escaño? ¿Si se votase en el grupo parlamentario, cuál sería su posición?

–No estoy en política para expulsar a nadie. La situación de Ripa me produce dolor en lo personal, porque es una persona a la que aprecio y que conmigo siempre ha sido leal, y desconcierto en lo político, porque a un mes de que finalice la actividad legislativa genera una tensión extraordinaria en el grupo parlamentario y no comprendo qué rédito puede procurar en un contexto tan delicado como el que vivimos, a 90 días de unas elecciones. Tampoco consigo entenderla desde el punto de vista del capital que Ripa aporta a la acción parlamentaria. No olvidemos que hablamos del diputado más incómodo que hay en la Junta General para el poder. Digamos que a Ripa yo siempre lo querría en mi equipo.

–¿Cómo afecta esta situación al proyecto de Podemos?

–En el medio y largo plazo, lo desconozco. En el inmediato, hace un daño evidente porque desplaza el foco sobre lo único que ahora mismo debería importar, que es impulsar a la candidata autonómica por todos los medios al alcance. Lo diré de otro modo: creo que, de aquí al 28 de mayo, la voz de Daniel Ripa, Rafael Palacios, Nuria Rodríguez y Ricardo Menéndez Salmón no debería importarle a nadie. La única voz que debería escucharse de aquí a entonces es la de Cova Tomé, porque ella, nos guste o no, la apoyemos o no, haya sido nuestra candidata o no, ha sido la persona elegida por la militancia de Podemos para representar al partido. El resto es secundario, solo sirve para engordar el capítulo de afrentas y para ahondar en la narrativa del martirio. Si no entendemos eso, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos, y lo que es más grave, estamos generando un desconcierto enorme entre el electorado. Ahí fuera, la gente ni siquiera está enfadada. La gente está triste. Y la tristeza es una pasión devastadora.

–¿Le han planteado alguna vez desde la dirección de Podemos incorporarse como independiente en la lista que lidera Cova Tomé? ¿Aceptaría o da por finalizado su paso por la política?

–Sí. Una persona de la dirección me lo planteó durante una conversación en Oviedo, en enero de este año. Y mi respuesta fue afirmativa con una condición. Que Cova Tomé lo acepte sin que, para ella, esa circunstancia genere una contradicción irresoluble. Si Cova tiene la más mínima duda de mi entrada en esa lista, independientemente de que tenga poder ejecutivo o no para decidir al respecto, yo me retiraría y aquí no ha pasado nada. Si Cova lo acepta, para mí sería un honor acompañarla. Si Cova no lo acepta, la voy a seguir apoyando con el mismo afecto y admiración que le tengo ahora mismo.

–¿Cuál cree que debería ser la solución al conflicto? ¿Una asamblea que debata y decida o acatar de antemano lo que dictan los órganos disciplinarios?

–Una diputada a la que respeto mucho, Carmen Eva Ordieres, la portavoz de Salud del PSOE, me dijo un día algo muy pertinente. Me dijo que ella, en política, se fiaba de los principios generales. Y que hay un principio general que dice que quien detenta el poder, detenta la capacidad de ser generoso. Insisto en lo dicho. La mayor prueba de lealtad hacia Podemos que sus cuatro diputados podemos mostrar ahora mismo es considerarnos secundarios de aquí a las elecciones, generar el menor ruido posible, no acudir a la prensa cada vez que nos sentimos agraviados y trabajar con humildad y con orgullo para que, cuando el escrutinio del 28 de mayo sea oficial, Podemos tenga capacidad decisoria para determinar qué modelo de Asturias queremos.

–¿Asumirá usted en el grupo las funciones que se le han retirado a Ripa, como la representación en comisiones o la formulación de preguntas o interpelaciones en pleno?

–A fecha de hoy, 4 de marzo, desconozco qué decisiones se han tomado desde la portavocía al respecto. Oficialmente, nadie me ha comunicado nada. Además, que yo sepa, ni los letrados ni Asuntos Parlamentarios han notificado nada al respecto.

–¿Qué opinión personal le produce lo que está pasando en Podemos?

–Mi temor es que entre la gente cunda la desafección. Y esa derrota es la única que Podemos no debería permitirse. Creo que el partido goza de un ADN, atesora una visión del territorio y tiene un mandato político que es más importante que cualquier disputa entre facciones. Además, por el diseño electoral que la Duodécima Legislatura promete, estoy convencido de que Podemos puede desempeñar un papel sustancial en la construcción de una Asturias más justa, más equitativa y más democrática. Sería una lástima desaprovechar esa oportunidad debido a querellas personales.