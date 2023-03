La vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo, reprochó ayer al PP, el principal partido de la oposición, "su silencio cómplice con las andanzas de Francisco Álvarez-Cascos" y destaca que esa actitud "contrasta con la rotunda respuesta de Foro, que ha llevado a su fundador ante los tribunales". Llamedo reclama un pronunciamiento al PP a la vista del contenido de los llamados "papeles de Cascos", según los cuales la empresa en la que trabajó el exministro tras dejar Fomento facturó cientos de miles de euros a cajas de ahorros y entidades vinculadas al PP.

"Ya hemos emplazado más de una vez al PP en Asturias y a su candidato a que se pronuncien acerca de las informaciones que atañen a su ex secretario general, ex vicepresidente primero y exministro de Fomento. Hasta ahora solo han contestado con evasivas, cuando no con elogios al fundador de Foro", afirmó ayer Llamedo.

La vicesecretaria de los socialistas asturianos sostiene que de persistir en esa actitud, "continuarán abonando la sospecha de que el PP es incapaz de marcar distancias con su ex secretario general y del silencio atronador está pasando al silencio cómplice con las andanzas de Álvarez-Cascos". Para Gimena Llamedo "es difícil de entender este silencio cómplice, más si tenemos en cuenta el protagonismo de Cascos en las sucesivas crisis del PP de Asturias". De ahí que la "número dos" de Adrián Barbón emplace a los populares "a explicar a la ciudadanía qué les impide cortar el vínculo". En su opinión, la explicación "verosímil" radica en que "como en otros tantos asuntos, el PP y su candidato impuesto desde Madrid carecen de libertad para decidir y se limitan a actuar a los dictados de su dirección nacional, a la que los intereses y problemas de Asturias les resultan muy lejanos". Canga, cuando fue preguntado acerca de "los papeles de Cascos", respondió que se trata de hechos de hace muchos años.