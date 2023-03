La respuesta de IU a Podemos para negociar alianzas electorales: "Primero que tengan la casa en orden"

La guerra en el seno de Podemos Asturias ya tiene consecuencias y efectos de cara a las alianzas electorales para el 28-M. La dirección autonómica de Podemos ha pedido esta mañana a IU una respuesta "en fechas cercanas" a la oferta realizada el pasado 14 de febrero para ir en confluencia en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.. La respuesta, a través de su portavoz en la Junta, Ángela Vallina, no se ha hecho esperar: el partido morado debe resolver antes su conflicto interno.

Podemos Asturies defiende la candidaturas de confluencia con IU y otras fuerzas de la izquierda alternativa porque "todos juntos es más que la suma de las partes", según ha destacado la responsable de Organización, Olga Suárez, quien considera que esa unidad es más necesaria "ante la campaña de descrédito del régimen de las fuerzas reaccionarias, que ataca a nuestras ministras y dirigentes".

Rafael Palacios, coordinador en funciones desde la baja de Sofía Castañón, reconoció que IU no ha dado respuesta alguna aún a la oferta de conflluencia realizada por Podemos Asturies hace tres semanas, que se concretaba en un acuerdo global para las autonómicas y municipales en el que la formación morada se reservaba el primer puesto de la lista autonómica "para Covadonga Tomé" mientras que en las locales lideraría la lista el partido con más representación en el mandato que ahora toca a su fin y en el caso concreto de IU cederían el primer puesto a IU aunque tambos partidos tienen el mismo número de concejales, cuatro. "Seguimos a la espera de respuesta formal", indicó Palacios que está a la espera de recibir contestación, según dijo, en "fechas cercanas". La respuesta llegó casi inmediatamente, ya que la portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, tenía una reunión en la Cámara de Comercio de Oviedo junto al candidato local al ayuntamiento ovetense, Gaspar Llamazares.. "Primero hay que tener la casa en orden, lo que se puede es tener una interlocución en estas circunstancias. La seriedad y tener la casa en orden y tranquila es lo que permite dialogar u hablar a ver si es posible la confluencia. Primero tienen que solucionar ciertos problemas".

La contestación de de Ángela Vallina contrastó vivamente con la valoración que había realizado minutos antes Rafael Palacios, al asegurar que la guerra interna "no influye absolutamente en nada, lo importante hoy es la confluencia". La actual dirección de Podemos Asturies sostiene que "lo raro es que haya pactos en ocho autonomías y aquí no. Asturias no puede ser una excepción en materia de confluencias". La solución dialogada a la guerra interna en Podemos está cada vez más lejana, según se desprende de la valoración de Palacios al llamamiento realizado por Ricardo Menéndez Salmón. "Este fin de semana pusimos punto final a esta cuestión interna. No vamos a trasladar nada más porque ya está dicho todo. Las cuestiones internas no van a formar parte de la política de comunicación de este partido, salvo que haya novedades importantes.", afirmó Palacios. "Este fin de semana no pasó nada absolutamente nuevo que merezca ningún tipo de comentario. No merece la pena seguir dando vueltas y vueltas", zanjó Rafael Palacios. La rueda de prensa de los dos miembros de la dirección de Podemos Asturies tuvo lugar en la Junta General del Principado, después de que la sede regional del partido fuera empapelada con consignas de los críticos.