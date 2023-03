Barbón, sobre la opción de Luisa Carcedo como número dos en la lista: “Estoy barajando muchos perfiles”

El presidente y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha asegurado esta mañana en Corvera que “baraja varios perfiles” para ocupar el número dos de la lista. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, una de esas opciones es la exministra y diputada nacional Luisa Carcedo, médica de formación. Barbón, no obstante, no ha despejado del todo la incógnita: “Hasta el sábado no se sabrá”, ha dicho Barbón, en referencia al comité autonómico que se celebrará este fin de semana.

Con todo, Barbón ha anunciado novedades respecto a la candidatura autonómica. Así, Celia Fernández, que había ocupado el número 2 en 2019, repetirá en la lista en el puesto número seis. La hoy vicepresidenta de la Junta General, avilesina, fue en las pasadas autonómicas una apuesta personal de Barbón, quien vuelve a incluirla en la candidatura en otro puesto cuya designación él mismo se había reservado. Además, el líder de los socialistas ha confirmado que el diputado autonómico Ángel Morales será el número dos en la circunscripción oriental (que encabeza Gimena Llamedo) y que Alba Álvarez, también diputada, será la segunda en el Occidente, detrás de Marcelino Marcos Líndez.