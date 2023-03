Canga se compromete a impulsar en 100 días un decálogo de medidas para “facilitar la vida” a las empresas en el Principado

El candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, se ha comprometido con la patronal asturiana de la construcción a impulsar en sus primeros 100 días de gobierno un decálogo de medidas que “faciliten la vida” a las empresas en su relación con el Principado “que no supongan un cambio en las leyes”. Canga ha trasladado esta iniciativa en la reunión que ha mantenido este mediodía con la directiva de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) , encabezada por su presidente Joel García.

CAC y PP hablaron de los retos que tiene el sector de la construcción y de las propuestas que llevarán los populares en su próximo programa electoral. La novedad que más destacó Canga al término de ese encuentro fue la propuesta para que las empresas le trasladen “las diez prácticas administrativas que les pudieran facilitar la vida sin cambiar las leyes”. Esta propuesta es fruto de la preocupación que le han trasladado los constructores por la tendencia de los servicios de la Administración a “hacer una especie de ping pong, enviando los dosieres unos a otros, cuando se podría hacer de una manera más sencilla”, apuntó Canga. “Hay que ser concretos, se pueden lograr avances sin modificar las leyes. Por eso he pedido a la CAC una lista de diez cosas muy concretas”, abundó el candidato popular, que también mostró la disposición a cambiar las leyes que sea necesario porque “eso llevaría más tiempo”.

Diego Canga atribuyó el interés sobre cual será su decisión el día después del 28-M si no gana las elecciones autonómicas al “nerviosismo” de Adrián Barbón porque "es un político profesional" y "o va dimitir o le van a echar, pero no estará al frente de la oposición". El cabeza de lista del PP al Principado sostiene que la pregunta de qué hará si pierde las autonómicas “solo le interesa a Barbón y a los periodistas que están en la burbuja de la política porque en la calle nadie me pregunta por el 29 de mayo; me preguntan por otros temas como la sanidad o por lo que pasa con el lobo". Por otra parte, rechazó con un tajante “no es cierto, es falso” que tenga intención de cerrar la RTPA si llega al Gobierno, como sostuvo el PSOE este lunes, aunque afirmó que “no nos gusta, como dice la Sindicatura de Cuentas, que haya recibido una subvención de 21 millones para que tenga una situación financiera más saneada, es mucho dinero para poder hacer otras cosas”.