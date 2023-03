Insumisión en la Junta: Daniel Ripa se salta la expulsión de las comisiones

El diputado de Podemos Daniel Ripa ha participado esta tarde formulando preguntas en la comisión de Hacienda, pese a haber sido sustituido en ella por el portavoz del grupo parlamentario, Rafa Palacios. En su intervención, Ripa ha agradecido la posibilidad de intervenir en la comisión: “Un placer volver hablar en esta comisión, un placer acabar la legislatura preguntándole. Pensé que no volvería a hablar en este parlamento, pero no creo que sea tan fácil acallar las voces y cuestiones que tenemos que preguntar”.

El orden del día de la comisión incluía dos preguntas de Daniel Ripa, exsecretario general de Podemos y expulsado del partido por la Comisión de Garantías de la formación morada. Ripa ha sido conminado a abandonar su escaño “de forma voluntaria” por la dirección del partido, pero se ha mantenido hasta ahora en el grupo parlamentario. El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, estableció esta semana que Ripa abandonase su participación en seis de las siete comisiones de las que formaba parte, entre ellas las de Hacienda. Esta era la primera comisión que se celebraba, de todas en las que ha sido sustituido, desde que entró en vigor la modificación. Con todo, Ripa ha intervenido formulando las preguntas que había registrado.

Se ha tratado en concreto de una pregunta sobre si se preveían nuevos tributos para sectores beneficiados por el actual contexto económico y otra sobre el cierre de un negocio que organizaba gimnasia con mujeres embarazadas. También formuló otra pregunta que había registrado la diputada de su mismo grupo, Nuria Rodríguez.

Pese a que Daniel Ripa no forma parte de la comisión, el reglamento de la cámara permite que cualquier diputado asista a ella siempre que no se haya cubierto el cupo de representantes de su grupo parlamentario.

Tras su intervención, Daniel Ripa ha aclarado que "reglamentariamente puedes sustituir a otro diputado que no se presente". Según su relato, el portavoz de Podemos, Rafa Palacios, "vio que había quorum pero al no acudir él esas preguntas que yo había formulado habrían decaído y se habría retirado la voz de Podemos". "Se prefiere que no haya voz de Podemos y no se hable de los problemas de Asturias a que se sepa que he sido yo", ha señalado Ripa, quien ironizó sobre el hecho de que "sea la primera vez que un partido quiere silenciar su propia voz". Ripa acudió a la comisión, "nadie me dijo nada, todos se miraron, y es lo que pienso seguir haciendo siempre que haya iniciativas que deban ser defendidas en el parlamento".

Además, el diputado ha señalado en un mensaje dirigido al portavoz de su grupo que "no se puede estar a todo, intentar acaparar todos los espacios de poder, visibilidad y acción y luego no aparecer; no se puede ser niño en el bautizo, novia en la boda y difunto en el funeral". Ripa ha pedido a Palacios que "acabe ya con esta huida absurda hacia adelante que nadie entiende, después de que ya ha hablado el grupo parlamentario, y que está causando un daño terrible al partido". "Hay que trabajar hacia el futuro y no caminar hacia el precipicio", ha indicado para rematar que "la normalidad en Podemos se consigue con una asamblea y votando, para resolver esta situación con más democracia".