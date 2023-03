El diputado de Podemos Daniel Ripa participó ayer formulando preguntas en la comisión de Hacienda, pese a haber sido sustituido en ella por el portavoz del grupo parlamentario, Rafa Palacios. En su intervención, Ripa agradeció la posibilidad de intervenir en la comisión: "Pensé que no volvería a hablar en este parlamento, pero no creo que sea tan fácil acallar las voces y cuestiones que tenemos que preguntar". El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, estableció esta semana que Ripa abandonase su participación en seis de las siete comisiones de las que formaba parte, entre ellas las de Hacienda. La de ayer era la primera comisión que se celebraba, de todas en las que ha sido sustituido, desde que entró en vigor la modificación. "Se prefiere que no haya voz de Podemos y no se hable de los problemas de Asturias a que se sepa que he sido yo", dijo Ripa tras la comisión.

Consejo Ciudadano La dirección de Podemos ha convocado para hoy a las 18.00 horas una reunión del Consejo Ciudadano Autonómico, el máximo órgano interno del partido. Entre los puntos del día está la campaña electoral y la situación interna. Precisamente el sábado la candidata, Covadonga Tomé, celebra un acto de inicio de la precampaña en Gijón, apoyándose en una plataforma. Este acto era desconocido por la dirección del partido, afín al sector de Sofía Castañón y Rafael Palacios. Covadonga Tomé forma parte del consejo ciudadano, por lo que deberá acudir a la cita de esta tarde.