Los diputados de la Junta cobrarán, por vez primera, indemnización cuando cesen

Los diputados autonómicos tendrán derecho al cobro de una "indemnización de transición" cuando cesen en el cargo, una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada. La Junta General regula por primera vez este pago a los parlamentarios que finalicen su mandato en la reforma del reglamento que se debatirá en el próximo pleno, ya en el sprint final de esta legislatura. Otra de las novedades de esta reforma alcanza al uso del asturiano, ya que el nuevo reglamento da cobertura a los diputados y demás personas para que puedan hacer sus intervenciones en esta lengua aunque no sea cooficial.

La renovación del texto que fija las reglas de juego en la Cámara asturiana saldrá adelante con un amplio apoyo de los grupos que la forman, ya que solo se han posicionado en contra, mediante diversas enmiendas, el grupo de Vox y el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé. La posibilidad de que los parlamentarios de la Junta cobren una indemnización quedará regulada en el nuevo reglamento en los siguientes términos: "Previo parecer favorable de la junta de Portavoces, la Mesa podrá reconocer a los diputados que pierdan su condición por extinción del mandato el derecho a percibir una indemnización de transición en concepto de cese". Este texto forma parte del artículo 14 del nuevo reglamento, que regula las retribuciones y otras asignaciones de los diputados del parlamento asturiano.

El debate de una indemnización económica a los diputados que terminen su vinculación con la Junta ya se había abordado en 2019,al inicio de la legislatura que ahora concluye, el momento en el que se fijan las condiciones económicas tanto de los salarios de los parlamentarios como de las asignaciones a los grupos en función de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas. Entonces el PSOE propuso que esa indemnización fuera voluntaria, es decir que no tuviera un carácter automático sino que debería ser solicitada por el diputado interesado. Esta asignación tenía un carácter "muy limitado", que los socialistas planteaban entonces de un máximo de un mes por año en el Parlamento para los diputados salientes, con un máximo de 12 meses para aquellos que hayan estado tres o más legislaturas. Pero en 2019 no se acordó nada. Podemos y su entonces portavoz, Lorena Gil, fue uno de los grupos más críticos con esa medida, aunque ahora el grupo morado forma parte de la amplia mayoría que aprobará el nuevo articulado. En el reglamento que se someterá a debate y aprobación en dos plenos que restan de legislatura no se detalla el alcance de esa "indemnización de transición".

Otra de las novedades de esta reforma es la inclusión de un artículo que da cobertura a todos los diputados y personas que hablen en la Junta General para usar el asturiano, zanjando así polémicas como la que protagonizó el exportavoz parlamentario de Vox, Ignacio Blanco, que había pedido que fueran debidamente aclaradas o transcritas al castellano las intervenciones en asturiano que él no pudiera entender. El futuro reglamento, que ha sido objeto de análisis casi desde el inicio de esta legislatura para su revisión, será enmendado por Vox precisamente por el contenido del artículo 5 sobre el uso del bable o asturiano, que establece: "Tanto los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara, podrán utilizar el bable/asturiano". La portavoz Sara Álvarez Rouco añadió que también enmendará el reglamento por la incorporación del lenguaje inclusivo.

"Hiperfragmentación"

El diputado Armando Fernández Bartolomé está en contra del futuro reglamento porque "consolida la hiperfragmentación, con grupos parlamentarios de dos miembros que ya han generado problemas en esta legislatura, y avanza en la ocupación partitocrática de la Junta General, al permitir que el grupo parlamentario pueda remover a un miembro de la Mesa, algo que ahora dependía del Pleno, lo que convierte a este órgano de control en una mera extensión de la junta de portavoces".