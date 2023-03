El sector crítico de Podemos denunció ayer que la dirección del partido "asume que la formación sacará malos resultados en las próximas autonómicas y que perderá diputados, y que para no descapitalizar el partido lo mejor es guardar el dinero que se había reservado para la campaña electoral". Después de la reunión del consejo ciudadano, el máximo órgano interno, fuentes de este sector (vinculado a la candidata Covadonga Tomé y al exsecretario general, Daniel Ripa, expulsado del partido por la Comisión de Garantías) señalaron que el presupuesto para la campaña electoral se reducirá entre 100.000 y 150.000 euros. No obstante, fuentes próximas a la dirección rebatieron esta versión y aseguraron que existe "una limitación de gasto electoral en función de los diputados que se tienen, y no se puede con cuatro diputados gastar lo mismo que con los ocho de la pasada legislatura". El consejo ciudadano, reunido en Llanera, no fue bronco, si bien se pusieron sobre la mesa las cuestiones internas. Así, según asistentes, Rafael Palacios, que ejerce de coordinador regional en sustitución de Sofía Castañón, aseguró que no tenía previsto ejecutar una expulsión del diputado Daniel Ripa con una votación en el grupo parlamentario, y que tampoco impediría la presencia de Ripa en las comisiones parlamentarias pese a que tramitó su baja en ellas.

La tesis del sector crítico es que la dirección del partido "admite los malos resultados" y que se destinarán los fondos previstos para la campaña "para contrataciones en los próximos años y otros gastos ordinarios, después de las elecciones". Fuentes de este sector alertan de que "tras el secuestro político de Podemos, llega el secuestro económico". Concretamente, aseguran que existía un fondo de reserva de 200.000 euros que los dirigentes de los morados gastarán después de las elecciones. Desde la dirección se asegura que esa es una lectura interesada y con desconocimiento sobre cómo son las finanzas de las campañas electorales. Antes de la reunión del consejo ciudadano, los integrantes de este órgano que han sido expulsados expresaron su desconfianza sobre lo que se debatiese internamente: "Cualquier decisión que tome no corresponde a lo que piensan la mayoría de los militantes". Fran Suárez, Jorge Fernández, Rogelio Crespo y Andrés Ron comparecieron ante los medios de comunicación para denunciar "la alteración" que supone su expulsión del órgano. Rogelio Crespo señaló que solo existen dos formas de resolver la crisis interna en Podemos: "Que se reviertan las expulsiones o que se convoque una asamblea que elija una nueva dirección que represente lo que piensan los militantes". Jorge Fernández, número 4 de la candidatura de Covadonga Tomé y que ha sido sancionado con dos años de inhabilitación, considera lamentable que "a dos meses de las elecciones, Podemos tenga menos de diez candidaturas en los municipios, mientras que el PP e IU tienen 50 y el PSOE más de 70".