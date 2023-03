Diego Canga, a las mujeres: "El PP sí que os va a defender, porque creemos en ello"

Como hoy en día "parece que el feminismo lo inventó la izquierda" y no es así, sino que más bien es un "movimiento liberal", el PP de Asturias dio un golpe de volante en la carrera por el 8M y se montó su propia celebración del Día de la Mujer. Lo hizo 24 horas después, este mismo jueves 9 de marzo, y eligió para ello La Felguera (Langreo), donde su candidata local, María Antonia García, ejerció de maestra de ceremonias y tiró de humor y sarcasmo para lanzar dardos al gobierno de España –PSOE y Podemos– por su intento de "manipular" a la mujeres y "victimizarlas" de forma constante. Y ante esto, advirtió María Antonia García: "A nosotros, lecciones las justas".

Por eso una de las tres mesas de debate para hablar de las mujeres, de igualdad y de feminismo, estuvo formada íntegramente por hombres, con el mandato de que "tomaran la palabra" en fecha tan señalada. Y el encargo recayó en el candidato regional del PP, Diego Canga; el secretario general y candidato a su vez por el Occidente, Álvaro Queipo; el del Oriente, Luis Venta Cueli; y el de Castrillón, Eloy Alonso.

Quiso reseñar para empezar Diego Canga que si él ahora anda por ahí, peleando por los votos para llegar a Presidente del Principado, se debe a una mujer: Loyola de Palacio. "La conocí hace 22 años, empecé a trabajar con ella y me convenció para entrar en política", informó al nutrido auditorio el candidato, quien presumió también de "estar siempre rodeado de mujeres". Su lista la integran su esposa, dos hermanas, tres hijas, sus jefas de comunicación y campaña, su senadora y diputadas "favoritas"... Y aunque Diego Canga prefiere "hablar de personas, no diferenciar entre hombres y mujeres", sí que fue armado de cifras a La Felguera que hablan de la "complicada" situación que tienen las segundas en la que llamó la "Asturias de Barbón". Sus datos son que la tasa de ocupación femenina está por debajo del 50% en la región; que 37.000 mujeres están sin empleo (10.000 más que los hombres); que de las 30.000 personas nuevas que hay en riesgo de pobreza en esta legislatura, 25.000 son mujeres... Así las cosas, Canga concluyó con un mensaje: "Nosotros sí que os vamos a defender porque creemos en ello". Las críticas a la reciente ley de cuotas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez llegaron de Álvaro Queipo: "El PP confían en las mujeres, no necesitáis cuotas, os perjudican". Las referencias a las polémicas leyes del "sí es sí" y "trans" corrieron a cargo de varios ponentes, entre ellos, la diputada nacional Paloma Gázquez, en una mesa de coloquio con la senadora Mercedes Fernández y la candidata en Tineo, Montserrat Fernández.

Gázquez cree que el "sí es sí" se le ha "ido de las manos" a los socialistas y advirtió de que la reforma de la norma aprobada con el propio PP tiene truco: "Es una estrategia porque van a por el centro moderado, quieren conquistarlo, pero es nuestro, nos lo hemos ganado al pulso. En septiembre romperán con Podemos".

No se olvidaron en el PP de Asturias del presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, a quien Mercedes Fernández aplaudió el apoyo "sin cálculos electorales" a la reforma del "sí es sí". Y concluyó: "Es un garante de la igualdad".