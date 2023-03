Conchita Saavedra, número 2 del PSOE a la Junta: "Las ocurrencias de privatizar la sanidad no son el modelo de Asturias"

La flamante número 2 de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones autonómicas se ha estrenado esta mañana con un discurso de voltaje político: “Esas ocurrencias que se dan en otras comunidades, como privatizar la Atención Primaria o hacer gestión sanitaria sin contar con los profesionales, no es el modelo de Asturias. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, la pandemia nos ha hecho un test de estrés brutal, y lo que tenemos que hacer es reforzar ese modelo sanitario público”.

Conchita Saavedra (Lugo, 1967) es médica de familia y gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) desde 2019. En este cargo continuará, al menos, hasta el final de esta legislatura, según ha confirmado el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz. Ambos han estado visitando esta mañana la nueva Unidad de Hemodiálisis de Agudos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): “Ahora me veo como gerente del Sespa y como integrante de una lista en la que voy a trabajar y a apoyar, y no planteo nada más”, ha respondido la doctora Saavedra al ser preguntada por su futuro.

Cambio de lenguaje

En sus comparecencias públicas de estos años, la gerente del Sespa ha mantenido un perfil netamente técnico. Tras la designación de ayer, en el Comité Autonómico del PSOE de Asturias, su discurso ha cambiado: “Ahora nos toca reflexionar sobre el modo de reforzar el modelo sanitario público asturiano. Tenemos la población más envejecida de España y estamos ante un reto muy importante, el demográfico, y todo ello influye en la sostenibilidad del sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos y estar preparados”.

A juicio de la gerente del Sespa, “Asturias no puede ni debe dar un paso atrás ni en los derechos, ni en el Estado del bienestar ni en la defensa de los servicios públicos… Por eso me he unido y en esto centraré mi esfuerzo y mis objetivos”.

La número de la lista del PSOE a la Junta sostiene que “es el momento de Asturias”. Y añade: “Hay un número muy importante de oportunidades, desde Madrid, desde Europa, que tenemos que aprovechar, y el Gobierno ha puesto los cimientos de esa modernización de Asturias y ahora tenemos que asegurar el futuro”.

No afiliada

Conchita Saavedra agradeció a Adrián Barbón “la confianza que ha puesto en mí, siendo una mujer independiente, que no está afiliada a ningún partido”. Pregunta sobre cuándo piensa afiliarse al PSOE, no ha dado pistas: “De momento, no lo tengo pensado. Soy independiente, aunque como todo ciudadano tengo mi ideología. Eso no quita que trabaje y que apoye aquellas ideologías y aquellas formas de trabajar, sobre todo en la defensa de la sanidad pública que tiene en este caso el PSOE”.

La gerente del Sespa ha señalado que su inclusión en la candidatura socialista “es un privilegio y una gran responsabilidad, y además me permite hacer lo que creo: trabajar en Asturias, en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar y en el sistema sanitario público asturiano”.

Conchita Saavedra se ha extendido sobre su estado de ánimo: “No les quepa duda de que voy a poner lo mejor de mí misma para llegar a lo que se espera, y pondré mi ilusión y mi compromiso como he hecho siempre en todos los sitios en los que he estado trabajando”.

Satisfacción del Consejero

A su lado durante la visita de esta mañana al HUCA, el consejero de Salud ha subrayado su satisfacción por la inclusión de Conchita Saavedra en la candidatura: “He compartido ese sentimiento de orgullo que tenemos todos los que formamos el equipo de salud porque nos hace ver que la experiencia que Conchita Saavedra ha adquirido en estas dos legislaturas va a ponerse a disposición de todos los asturianos. Mejor noticia no puede haber”.