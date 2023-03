Los eólicos marinos calientan la Junta: la defensa de los molinos que hace el Principado y un compromiso con los pescadores

El Gobierno regional destaca que los eólicos marinos no afectan al 97 por ciento de la costa asturiano, según el contenido del Plan de Ordenamiento del Espacio Marino (POEM), que presentaba la pasada semana el Ministerio de Transición Ecológica. El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha ofrecido ese dato para situar el impacto que el POEM puede suponer para el sector pesquero asturiano, que este sábado protagonizará una manifestación ante la Delegación del Gobierno, en Oviedo. La repercusión de los eólicos marinos ha sido objeto de un acalorado debate a tres bandas entre el Gobierno regional y los diputados Adrián Pumares (Foro) y Ovidio Zapico (IU).

Pumares cargó con dureza contra el Gobierno autonómico por el contenido de un comunicado en el que “aplaudía” el POEM. “Se precipitaron con esa valoración, porque el POEM tiene impacto directo sobre once caladeros de Asturias, con especies tan preciadas para el sector como el pixín, el mero, el rey, el abadejo o la xarda, entre otras”, planteó el portavoz de Foro. “No discutimos el papel de la eólica marina, pero a la vista está la respuesta que está teniendo esa planificación estatal en el sector pesquero, porque no garantiza la convivencia entre ambas actividades”, advirtió Pumares.

El consejero de Industria elevó el tono en la respuesta al diputado forista. “No le consiento que ponga en mi boca que me importan un bledo los pescadores”, replicó Enrique Fernández, quien recordó que la ordenación de la actividad eólica marina es competencia del Gobierno central. Señaló asimismo que la redacción del POEM “es una necesidad obligada porque había un riesgo de sanción de Europa por el retraso en dicho plan”. Enrique Fernández subrayó que la eólica marina alcanza “a 394 kilómetros cuadrados sobre los 10.000 kilómetros cuadrados de la costa asturiana, lo que significa que en el 97 por ciento de no habrá eólicos offshore”, al tiempo que defendió los efectos positivos del desarrollo de los molinos en la costa que se traducirá, dijo, “en la creación de entre 1.500 empleos y 2.000 empleos en la cadena de valor industrial”. El consejero de Industria matizó que el hecho de que el POEM incluya tres zonas de la costa asturiana para la actividad eólica no quiere decir que se vayan a implantar en los 394 kilómetros. “Ver veremos, porque habrá una tramitación ambiental garantista”, se comprometió.

El diputado de IU, Ovidio Zapico, advirtió la preocupación por “el impacto del boom eólico sobre el Occidente asturiano y el Mar Cantábrico” y señaló la inquietud por el hecho de que el POEM del Ministerio de Transición Ecológica ya recoja que “habrá compensaciones económicas a los pescadores, lo que da a entender la existencia de afecciones severas sobre esos caladeros”. Y mandó un mensaje claro al Gobierno asturiano: “Nos preocupa la falta de interlocución con el sector pesquero”. El consejero de Industria señaló el plan estratégico sobre el sector pesquero 2021-2030 como muestra del empeño del Gobierno autonómico sobre el futuro de esta actividad y contestó a IU que “de nada serviría vestir un santo, el desarrollo de la energía eólica, para desvestir otro, como el sector pesquero”. El objetivo del Gobierno autonómico, según contestó Enrique Fernández, pasa porque el avance de la energía eólica marina “no suponga pérdida de la biodiversidad”.

Las directrices para los eólicos terrestres, en 2024

El Principado prevé tener listas las directrices de ordenación del territorio para la implantación de la energía eólica en el año 2024, según ha avanzado el consejero de Industria, Enrique Fernández, al secretario general del PP y diputado autonómico, Álvaro Queipo, en el pleno de la Junta General, que se celebra esta mañana en el parlamento asturiano.

Enrique Fernández ha comentado que el documento inicial de esas directrices estará concluido “a finales de este año” para ser sometido a información pública, con el plazo para las alegaciones, de tal forma que el documento esté completado a lo largo del próximo año, 2024. El consejero de Industria ha rechazado los reproches del diputado Queipo acerca de que el Occidente sea el emplazamiento masivo de 523 de los 531 aerogeneradores eólicos de toda Asturias. “El motivo es que en el Occidente hay más recursos eólicos”, contestó el titular de la consejería de Industria.