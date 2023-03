Canga presenta tres nombres más de su lista, que no son "vividores de la política"

El candidato del PP al Principado, Diego Canga, presentó este miércoles tres nuevos integrantes de su lista autonómica (sin precisar el puesto que ocuparán), destacó que entran en la candidatura popular por vez primera y resaltó sus perfiles profesionales. "No me gustan mucho los vividores de la política", señaló Canga.

Entre los tres nuevos integrantes de la candidatura se encuentra la allerana Gemma García, que fue vicepresidenta de la asociación Compromiso Asturias XXI, de la que Canga fue uno de los fundadores. Titulada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Estatal de California, tiene experiencia en negocios con China y tiene certificado del idioma chino por la Universidad de Pekín. Desempeñó varios puestos directivos en El Corte Inglés. Su perfil, dijo Canga, es clave para la búsqueda de nuevas inversiones extranjeras en Asturias y también para impulsar la exportación de productos regionales, en especial cárnicos. También formará parte de la lista autonómica Andrés Ruiz Riestra, presidente de Nuevas Generaciones de Asturias desde 2018 e integrante de la Junta Directiva Nacional. Licenciado en Economía, es adjunto a la Dirección General en el grupo Resnova. Precisamente de él destacó Canga precisamente que tenga un perfil profesional: "Lo primero que le pregunté al conocerle es si tenía un trabajo, porque es conocido que no me gustan mucho los vividores de la política", señaló Canga. Ruiz destacó que "la afiliación política no está reñida con la vida profesional".

La tercera integrante de la candidatura es Susana Fernández, avilesina, licenciada en Derecho y que lleva 25 años ejerciendo como abogada. Pertenece al elenco de letrados del Arzobispado de Oviedo.

Canga resaltó la renovación. "Cuando llegué a Ranón (Aeropuerto de Asturias) hace meses, dije que no iba a defraudar a las personas que esperaban renovación en el PP asturiano, creo que estoy cumpliendo con creces. Tenemos 53 candidatos a la alcaldía, de los 26 son nuevos. Respecto a las candidaturas autonómicas solo repite Álvaro Queipo", señaló Canga. Este extremo, referido a los candidatos presentados, agitó al sectores del partido al interpretar que únicamente repetiría Queipo. Fuentes del partido explicaron que Canga se refería únicamente a los candidatos presentados. De la lista autonómica también han sido ya anunciados los nombres de Pilar Fernández Pardo y Luis Venta, que Canga considera como "nuevos" pese a su larga trayectoria en el partido.