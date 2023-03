Bendodo (PP) urge el cambio en Asturias "porque Barbón no engaña a nadie, es el primer sanchista del reino”

El coordinador general del PP, Elias Bendodo, se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de Diego Canga en las elecciones autonómico. “En Asturias urge el cambio porque Adrián Barbón no engaña a nadie, es el primer sanchista del reino”, ha manifestado el dirigente popular, que ha tenido una intensa agenda en Asturias esta mañana, con visita al mercado de ganado de Pola de Siero junto a Diego Canga, encuentro con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y presencia en Avilés con la candidata local, Esther Llamazares.

Bendodo ha puesto su punto de mira político en el presidente del Principado, Adrián Barbón, y en la victoria sobre los socialistas en la cita del 28-M. “El Gobierno de Diego Canga va a apostar por las empresas en vez de insultarlas, que es lo que hace Pedro Sánchez”, ha señalado el coordinador general del PP. “Barbón ya no engaña a nadie, esconderse y separarse de Pedro Sánchez no se lo cree nadie, es el primer sanchista del reino”, ha manifestado Bendodo, que ha responsabilizado al presidente del Principado de “empobrecer esta tierra, con políticas sanchistas y antiguas que en ningún territorio han funcionado. Asturias es donde se pagan más impuestos de sucesiones o de actos jurídicos documentados. Por eso urge el cambio. Asturias necesita ponerse en manos expertas”.

El elogio a Diego Canga ha formado parte del libro de ruta de Bendodo a Asturias en la visita de hoy. “Es una persona con experiencia, gran conocedor de la Unión Europea, lo ha sido todo en Europa y ha sido Medalla del Principado de Asturias por el Gobierno de Javier Fernández. Es una persona conocida en Asturias y reconocida, que sabe lo que quiere para Asturias y sacar el mejor partido”, valoró el coordinador general del PP, que hizo un llamamiento al electorado asturiano “para aprovechar esta gran oportunidad, que Asturias vuelva a sonar fuerte y deje de ser un infierno fiscal”.

El dirigente popular se mostró convencido de que “el cambio en Asturias será la antesala del cambio en España” y aseguró que el PP “está en condiciones de ganar” según las encuestas internas que maneja la dirección nacional, con “una mayoría suficiente para gobernar en solitario”. Para Bendodo “el PP de Asturias de ahora no es el de otros años, está más conectado con la sociedad con la sociedad y con un candidato que representa la esencia de Asturias. El coordinador general auguró que el “el 28 de mayo nos va a ir muy bien en Asturias y Diego Canga será el próximo presidente de Asturias” y eludió valorar el escenario con el candidato al Principado si no gana las autonómicas: “Eso no va a pasar porque sin ninguna duda será el próximo presidente de Asturias. Yo lo he visto hoy a pie de calle, en Asturias se respira cambio y el apoyo a nuestro candidato”. Al ser preguntado sobre el congreso regional, que lleva seis años si celebrarse, se limitó a manifestar que “todo llegará, ahora estamos centrados en la campaña”.

Por su parte, el candidato a la presidencia autonómica agradeció la presencia de los dirigentes nacionales en esta precampaña. “El PP suma mientras el PSOE resta”, ha sostenido el “cartel” al Principado, también muy optimista ya que en su opinión “el dúo Feijóo-Canga dará valor añadido a Asturias” mientras “el dúo Sánchez-Barbón no para de bajar”. En Avilés ofició de anfitriona Esther Llamazares, cabeza de lista a las municipales y jefa de campaña de Canga. “Llevamos cuatro años reivindicando la necesidad de cambio en Avilés, necesitamos captar empresas, apostar por una innovación real y recuperar población, para recuperar el lugar que esta ciudad merece”, ha destacada la candidata.