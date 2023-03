"El proyecto de Ciudadanos está finiquitado: ‘Game Over’"

Sergio García, diputado de Ciudadanos y exsecretario de Organización en Asturias, anuncia en esta entrevista que se apea del partido en cuanto se agote la legislatura. Afirma que no tiene promesas, ni por parte del PP ni otro partido y que de continuar en política lo hará en la segunda línea.

–¿Está en Ciudadanos, no?

–Sí, sí, claro.

–Pero…

–Pero mi relación finaliza el 29 de marzo, que es el último Pleno de la Junta. Ya anuncié en septiembre, cuando dejé la vida orgánica del partido, que me iría desentendiendo de esas tareas. El 29 de marzo finaliza mi compromiso institucional con Ciudadanos, como diputado.

–¿Y qué hará?

–No tomaré parte en ninguna candidatura local o autonómica de Ciudadanos, por coherencia con lo que vengo denunciando públicamente desde agosto, relativo a lo que sucede en los órganos internos del partido. Ya expresé que los tiempos de la actual dirección nacional no eran los más adecuados para estas elecciones, muy diferentes a las de 2019, en las que íbamos como un misil. No se me escuchó y por coherencia me hago a un lado.

–¿Cree que está liquidado el proyecto?

–Nos lo han venido diciendo los españoles. Lo vimos en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía… no generamos la ilusión de otros momentos. Ni la dirección anterior ni la actual han entendido ese mensaje. Esto está finiquitado. ‘Game over’. Muchos compañeros hemos peleado, pero hay que escuchar a los ciudadanos: la mayoría de nuestros votantes han optado por la abstención o se han ido al PP. A eso se une el desencanto con la dirección nacional y los compañeros de la autonómica. Fíjese: apoyaban esa plataforma que fue Somos Ciudadanos, que solicitaba una asamblea cuanto antes para afrontar la campaña electoral como se merece, y ahora han abrazado la teoría de la actual dirección nacional.

–¿Va a seguir en política?

–A un 99 por ciento, en la primera línea no. No tengo ninguna propuesta y, aunque así fuese, mi hoja de servicios en ocho años ha sido larga. Hay que asumir que es el momento de echarse a un lado, pero hay otros ámbitos en los que colaborar.

–Explíquese.

–Me gusta el ambiente de la política, pero también las tareas de asesoramiento, comunicación, estrategia… es un mundo apasionante con el que no me gustaría perder la conexión. Trataré de ver cómo es mi transición a la sociedad civil. Si no surge ninguna cuestión ligada a esa segunda línea, volveré a la multinacional en la que he trabajado 16 años.

–¿No le ha planteado nada el PP?

–No ha habido ninguna proposición del PP ni de otros partidos.

–Pues el PP ya ha dicho que abre las puertas a incorporar cargos de Ciudadanos.

–Se ha hecho público desde Génova incluso. Comprendo esa posición de puertas abiertas para formar un proyecto que desbanque al PSOE. Lo ha expresado la dirección nacional y también Diego Canga.

–Se da por segura la incorporación de Nacho Cuesta y de José Luis Costillas…

–Lo desconozco, pero ya le digo que para esos compañeros y amigos les deseo lo mejor.

–Si Nacho Cuesta se incorpora al PP habrán sido años de dar vueltas a esa opción…

–Nacho Cuesta ha estado en la picota desde hace años. Se le exigieron unas cosas que a otros no se reclamaban. Deseo que siga en política donde considere y contará con todo mi apoyo. Ante el ofrecimiento de Canteli no sé cuál será su decisión, pero está claro que ese modelo de alianza que se estableció en Oviedo ha sido un éxito.

–¿Los diputados de Ciudadanos se han sentido maltratados por el PSOE en la Junta?

–Digamos que poco queridos. Tras el cambio de portavoz, Ciudadanos ha puesto más carne en el asador para favorecer acuerdos y propiciar consensos en leyes y presupuestos. El PSOE nos podría haber hecho algún guiño más.

–¿Ha habido una hoja de ruta para liquidar Ciudadanos en estas elecciones?

–En absoluto. Hemos apoyado dos presupuestos y hemos tratado de jugar esa baza. Nuestra única estrategia fue que el PSOE no se echase en manos de IU y Podemos, y nos llovieron críticas del PP, Foro y Vox. Esa ha sido nuestra única estrategia.

–Aunque dice que ya se ve fuera, ¿cómo afronta Cs estas elecciones?

–Muy mermado de posibilidades: el grupo municipal de Gijón está dividido, en Oviedo hay una gestora y se han celebrado unas pseudoprimarias; en Avilés los concejales no han desmentido que vayan a Foro; en Siero no repetirán y ha dimitido la junta directiva… Nada apunta a que Ciudadanos sea ese proyecto necesario de regeneración capaz de ilusionar. Creo que se va tarde y las elecciones no se afrontan con mínimas garantías, ni en estructuras, ni en programa. Y estamos en marzo.

–Desde la plataforma en la que usted estaba, Somos Ciudadanos, se decía que la dirección nacional solo tenía como objetivo sobrevivir mínimamente en las próximas generales.

–No hubo visitas al territorio de representantes nacionales, se tomaron decisiones en el ámbito nacional, como con el lobo, contrarias a los criterios territoriales. Se ha centralizado la toma de decisiones. Por eso surgió Somos, porque no se escuchaba.

–¿Qué sentido tiene que un grupo parlamentario que no continuará organice un acto como el de la pasada semana en Madrid?

–Tiene sentido porque llevamos dos años de escucha activa a la sociedad civil. Hemos hablado del asturiano, de la industria, de muchas cosas. Y hay muchos asturianos en Madrid. Se sintieron escuchados y nuestra labor institucional no finaliza. De cara al próximo pleno llevaremos una proposición no de ley sobre retorno del talento.

–Nadie de la actual dirección fue.

–Tampoco iba la anterior dirección a otros actos similares.

–Dígame: ¿qué sabor de boca le dejan estos años?

–Debería separar. En la parte de organización, he apostado por muchos compañeros para que se incorporasen y al final… sí, los sinsabores son más grandes. En la parte institucional, el balance es positivo. Ha sido un orgullo ser diputado y haber impulsado cuestiones que no habrían salido de otro modo. Por ejemplo, la ley de medidas urgentes o la de calidad ambiental, que contaba con el bloqueo de la izquierda radical. Cofiño es un emblema, un buen gestor, una persona de consenso y con la que se puede negociar. Solo tengo buenas palabras hacia él. Nos propició ese canal de confianza. Sin nosotros, muchas cuestiones clave del PSOE no habrían salido, pero fue posible gracias a centrar las políticas de los socialistas. También forzamos al PP a acuerdos, como en la ley de empleo público. O sea, hemos centrado a ambos partidos. La sensación es de pena, de pena porque desaparecemos.

–Bueno, el mensaje de ‘Game over’ no significa que no se pueda echar otra partida.

–Ojalá, ojalá los nuevos responsables acierten. Es necesaria una formación como Cs, que ilusione a esos españoles que son de centro, pero luego votan a los partidos mayoritarios. Hemos cometido muchos errores, y yo seguramente muchos. Ojalá algún día se conecte con ese sentir de la mayoría de los españoles.