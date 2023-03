Canga: "Cada vez me paran más socialistas por la calle para decirme que nos van a votar"

A Diego Canga cada vez le para más gente por la calle. Eso dice. Y muchos son “simpatizantes del PSOE para decirnos que nos van a votar”. Le dan "tres razones", le dicen “mira, Canga", "una es porque no les gusta Pedro Sánchez; dos, porque no les gusta Adrián Barbón, y tres, porque no les gustan ni Sánchez ni Barbón”. Al candidato del PP a la presidencia del Principado esos encuentros le llenan de satisfacción y le indican que va “en el camino correcto”. Porque también hay “gente que en elecciones anteriores se abstenía y nos dicen que esta vez sí nos van a votar”. “Yo soy nuevo, pero los veteranos que pueden comparar con citas anteriores dicen que vamos en el buen camino”. Contando esas anécdotas a pie de calle, el aspirante popular trata de apartarse de “las cosas de la burbuja política que gustan a mi adversario, un vividor de la política”, y en concreto de la recurrente acusación de Barbón sobre el método de designación del candidato popular. “Desde Madrid”.

En su recorrido por la Asturias que deja la undécima legislatura, mientras tanto, el cabeza de lista del PP ha desembarcado este jueves a la política deportiva. Acompañado por su aspirante a la alcaldía de Gijón, la campeona olímpica de vela Ángela Pumariega, Canga denostó el “ninguneo” de Barbón a la actividad física y la inversión “ridícula” del Gobierno regional. Comparando presupuestos, Canga identifica gastos “hasta 2,6 veces” superiores al asturiano en “comunidades vecinas” y promete doblar la dotación en un eventual primer año de mandato –de los 17,8 millones de euros actuales a 35,7–, además de alcanzar los sesenta y superar el uno por ciento del presupuesto autonómico al cabo de cuatro. Habla también de “recuperar la consejería de Deporte”, aunque en realidad como tal y en exclusiva nunca existió en los gobiernos del Principado. Siempre estuvo encuadrada con rango de dirección general dentro de la de Cultura y, eso sí, en las dos últimas legislaturas ha desaparecido de la denominación oficial de la consejería. El caso es que Canga promete tener un departamento con ese rango para “que el deporte en Asturias se encuentre al máximo nivel institucional” y entre otras tareas se impone la de “acercar el deporte a todos los segmentos de la población y promocionar Asturias como destino deportivo” además de buscar “financiación privada que complemente a la inversión pública” o aplicar al deporte, igual que a la cultura, la ciencia o la inversión tecnológica, la ley de mecenazgo que el PP tiene registrada en la Junta y que “el sectarismo ideológico del PSOE ha bloqueado”. Así se materializaría el complemento privado a la financiación pública. También habría en su región ideal un “impulso al deporte al aire libre” que incluiría una “estrategia para desestacionalizar la demanda turística en primavera y otoño” a través por ejemplo del atractivo de los puertos asturianos para el turista ciclista. Canga suma usuarios de bicicletas en Dinamarca, Bélgica, Alemania y Países Bajos y “aún sin contar el Reino Unido” le sale un mercado potencial de “más de sesenta millones de personas”. “Sólo con atraer a un uno por ciento de ellos tendríamos 600.000 visitantes”, apostilla”, casi un treinta por ciento de los turistas que Asturias recibió en total en 2022. La batería de promesas populares incluye un impulso de las instalaciones deportivas, con una mención para las de los deportes tradicionales –“cada vez que puedo, juego a los bolos”– y un empujón para el deporte en el sistema educativo y otro para “el deporte de base y el deporte de élite”. Es aquí donde cabe la propuesta de financiación y “la preocupación” de Ángela Pumariega por “la falta de interés del Gobierno”, que ella ve reflejada en la caída del número de clubes y licencias de los últimos años y en un ejemplo relativo a un sistema de concesión de subvenciones “mal enfocado”. Se refiere a la falta de compatibilidad entre las ayudas que se conceden a clubes de alta competición y de base o a “las dificultades de clubes más modestos” para acceder a esa financiación. “En la última convocatoria de subvenciones para la organización de eventos deportivos”, remata, “sólo entraron diecisiete entidades. Otras 23 se quedaron fuera porque la convocatoria se agotó”.