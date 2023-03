La Junta despedirá la undécima legislatura autonómica aprobando una reforma del reglamento de la Cámara que dejará para el próximo ciclo la decisión final sobre "la indemnización de transición" para compensar a los diputados que cesen en sus funciones. El texto que el miércoles se someterá a la consideración del parlamento, y que llega al Pleno con los apoyos necesarios para ser aprobado, sólo recoge la posibilidad de que la paga exista y pone la "percha" para que sea la Mesa, "previo parecer favorable de la Junta de Portavoces", quien decida si la habilita y en su caso el mecanismo y las cuantías, el cómo, el cuánto y el cuándo del cobro. Sucede que con la legislatura a punto de extinguirse, todas estas decisiones se van a tomar ya en el ciclo que viene, y que, según alguna versión, ya llega tarde para "los diputados de esta legislatura, que no la podrán cobrar".

Esto, que ayer dijo así el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, es una interpretación. Las fuentes oficiales de la Junta no son tan categóricas y se limitan a asegurar que "cualquier decisión sobre la posibilidad de que los diputados cobren o no indemnización correspondería a la Mesa, oída la Junta de Portavoces", pero ya en la próxima legislatura.

No se pillan los dedos con el momento posible de inicio de un pago que sólo rechazan Podemos y los dos únicos grupos que no firman la proposición de la reforma: Vox y el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé. Pese a apadrinar la propuesta, los morados han presentado una enmienda para suprimir el artículo de la retribución. "No es el momento", afirma Palacios, mientras la mayor parte del resto de la Junta justifica su pertinencia y el PSOE ya no defiende la cuantía que propuso al inicio de la legislatura, un mes por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades. Prefiere no anticiparse a lo que pueda decidirse en el ciclo legislativo siguiente y aclarar, lo hace la portavoz, Dolores Carcedo, que "lo único que hay es abierta una posibilidad".

Contra la reforma, que va mucho más allá de la paga por cese, hay reservadas otras ocho enmiendas del diputado de Podemos Daniel Ripa –relativas a la participación ciudadana–, una de Ciudadanos que pretende matizar la admisión del asturiano mediante mecanismos no concretados que aseguren la comprensión, cuatro de Vox –contra el asturiano, el uso del lenguaje no sexista, la indemnización por cese y la paridad de sexos en Mesa y comisiones– y veinte de Bartolomé. Éste, y también el diputado de Foro Pedro Leal, se oponen por ejemplo a que se consagren los grupos con dos diputados y el Grupo Mixto añade muchos más reparos. Entre otros, pide que los grupos deban registrar un reglamento de régimen interno con sanciones o que sólo puedan destinar un máximo de un 20 por ciento de sus asignaciones a sostener al partido. Alega también contra la práctica de que la diputación permanente esté formada por los 45 diputados, lo que permitirá a todos este año cobrar, pese a que la Junta se disuelva, "hasta mediados de junio".