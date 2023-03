El presidente de la Junta señala como "deberes legislativos" la lucha contra la burocracia y la financiación local

El presidente de la Junta General, Marcelino Marcos, en su reflexión sobre la situación actual de los ayuntamientos, consideró "necesario repensar el papel de las entidades locales". En concreto, dando por sentado que "los ayuntamientos han asumido un nuevo papel como distribuidores de bienestar" ha advertido de las consecuencias: "la agenda de actuaciones del gobierno es cada vez más heterogénea y compleja".

Marcelino Marcos Líndez advirtió sobre "dos deberes legislativos fundamentales relacionados con el municipalismo". En su opinión, los legisladores deben ser sensibles con el fin de que los ayuntamientos den pasos hacia "la simplificación administrativa o el adelgazamiento de la burocracia".

"No podemos obviar la obligación de cumplir las normas, pero no por ello se deben generar procedimientos administrativos largos y tediosos", criticó el Presidente, convencido de que alcaldes y alcaldesas no tendrían que dedicar "tanto tiempo a disquisiciones técnicas ni a controversias jurídicas, porque no pueden llevar el timón y a la vez remar".

"Quizá haya llegado el momento de abrir el melón de dos grandes problemas del municipalismo: financiación y competencias", remarcó el presidente de la Junta. "Es necesario poner de relieve que todos los traspasos de competencias o servicios deberían ir acompañados de una previsión financiera al respecto", defendió.

Lo hizo en su intervención ante la Asamblea General de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), celebrada en la Casa de Cultura de Nava. Una reunión que comenzó con el saludo del alcalde de Nava, Juan Cañal, también han intervenido la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, y el director general de Administración Local, Manuel Calvo, se presentó la memoria de actividades de 2022, la liquidación del presupuesto del pasado año y el proyecto de cuentas para 2023. La reunión de los alcaldes y alcaldesas asturianos, algunos de los cuales participaron de forma telemática, contó también con la presencia de diputados y diputadas del Parlamento asturiano.

Para tener garantías de la autonomía local, Marcelino Marcos Líndez cree que los ayuntamientos deben tener "unas competencias claramente delimitadas, algo que debería figurar en la Ley de Bases de Régimen Local y en los Estatutos de Autonomía". En este sentido, considera "necesario recuperar, en la agenda política, el tema de la gobernanza municipal".

En su apelación a "la unidad en el debate político, que es una garantía para ser escuchados por quienes hacen las leyes, por quienes reparten competencias o por quienes distribuyen fondos públicos", el presidente de la Junta destacó que "cuanto más compartáis más fuertes seréis y más eficaces en la gestión de vuestros ayuntamientos". Razón por la que considera "importante la existencia y el trabajo de una asociación como la FACC".

Entre los, a su juicio, grandes retos municipales del futuro, Marcelino Marcos Líndez citó la puesta en marcha de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible; la recuperación económica a través de una "correcta gestión" de los fondos europeos; la lucha contra el cambio climático; la revolución tecnológica, "en la que los gobiernos locales no pueden perder el tren, porque se debe construir un modelo de digitalización", y, finalmente, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.