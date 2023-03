"El PSOE votó en contra de la gratuidad de las escuelas infantiles" que ahora promete, denuncia el PP: "Es una tomadura de pelo"

El PP de Asturias le va a recordar mucho al Adrián Barbón de 2023 que se parece demasiado al de 2019. El anuncio "municipalista" del presidente, que garantiza que el Principado asumirá "sí o sí" la próxima legislatura la gestión de las escuelas infantiles públicas, y que pondrá remedio a la queja de los ayuntamientos por la obligación de ejercer una competencia que no les corresponde, se ve desde el PP como la promesa repetida de un “mentiroso compulsivo”. El portavoz de la campaña electoral de los populares, José Agustín Cuervas-Mons, ha recordado este lunes a Adrián Barbón que el compromiso que adquirió el domingo ya era “la medida 80” de las cuatrocientas de que constaba el programa electoral del PSOE en 2019 y que los socialistas “votaron en contra” de la gratuidad de las guarderías que ahora anuncian para el curso que viene cuando la propuesta la hicieron los populares en la Junta. Cuervas-Mons introduce con un “me hace gracia” su réplica a las propuestas de apoyo al municipalismo que escucha del presidente del Principado y afina el retrato de los socialistas asturianos como “una sucesión de promesas incumplidas”. “No se puede tomar el pelo a la gente con un asunto que afecta a los ayuntamientos, que lo están pasando muy mal para mantener este servicio”, enlaza el dirigente popular. Barbón, remata, “incumple su palabra y su programa sin sonrojarse”.

Deja dicho, eso sí, que el PP reafirma su parecer favorable a que la etapa educativa para los niños menores de tres años sea “universal y gratuita”. A eso y a “todo lo que implique ayudar a los ayuntamientos en estos momentos difíciles”, aunque tampoco se cree a Barbón cuando le escucha decir que se apresta a exigir a Moncloa la reforma de la ley de contratos del sector público como estrategia para suavizar la carga burocrática que asfixia a las administraciones locales, otra de sus quejas. “Lo que plantea no resulta creíble”, responde. “A un mes de las elecciones se acuerda de problemas que ya estaban planteados y de promesas que ha estaban hechas… Esto es una cuestión de credibilidad, de que no le creen ni los suyos, porque estoy convencido de que hay muchos socialistas que no se creen nada de lo que dice Barbón que sigue prometiendo una y otra vez lo mismo. Es como el día de la marmota…”

En el repaso a lo que va a quedar sin hacer cuando esta misma semana se agote la legislatura autonómica, el portavoz de la campaña popular había partido esta vez de la larga historia inconclusa de la unificación de las sedes judiciales en Oviedo. Se acordó de 2009, y del expresidente Vicente Álvarez Areces afirmando que veía “margen para hacer una Ciudad de la Justicia en el Cristo”, de Javier Fernández anunciando primero que se aparcaba por falta de dinero y después “volviendo a anunciarla en dos ejercicios distintos”, y de Barbón dedicando 100.000 euros a un plan “sin plazos, ni proyecto ni indicaciones claras”. “Acaba la legislatura y una vez más no va a haber solución para este problema”, concluye, repitiendo su visión del presidente del Principado como “un especialista en sentarse encima de los problemas y no solucionar ninguno”. “En todas las memorias del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía”, enlaza, “se recalca la falta de medios materiales y técnicos de los profesionales para ejercer su trabajo. Hay juzgados que no son accesibles, el sistema informático está obsoleto y no hay equipos de grabación… Me pregunto si asumimos las competencias de la justicia para dejarla así”, porque Barbón, remata, “no se toma en serio la situación de la justicia. Le importa un comino”.