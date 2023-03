La batalla electoral asturiana llega a la Comisión Europea: PSOE y PP sacan sus armas en Bruselas

La tensión electoral asturiana ha llegado a los despachos de Bruselas. La Comisión Europea dilucida estos días dos preguntas de sendos europarlamentarios del PSOE y del PP que tienen que ver con la batalla en el Principado de cara a las urnas. Los socialistas han exigido saber si el candidato del PP, el que ha sido alto funcionario de la UE Diego Canga, contravino el reglamento europeo al adelantarse en el anuncio de las ayudas europeas para Arcelor. Los populares han contraatacado con otra pregunta afeando la defensa de la gestión de los fondos europeos del gobierno de Asturias que hizo el italiano Nicola De Michelis el pasado 9 de marzo.

El primer movimiento lo realizó el eurodiputado socialista leonés Ibán García del Blanco. El pasado 23 de febrero registró una “pregunta prioritaria” en el parlamento europeo exigiendo una respuesta escrita a la Comisión. El origen de la pregunta está en el anuncio público realizado por el candidato asturiano del PP, Diego Canga Fano, relativa a la decisión de Bruselas de conceder 460 millones de euros en ayudas para el proyecto de transformación verde de Arcelor.

Canga ha sido director general de Agroalimentación en la Comisión Europea hasta su designación como candidato del PP asturiano. En la actualidad se encuentra acogido a una excedencia. El mismo día en el que la Comisión Europea iba a anunciar la ayuda, Canga se adelantó a la confirmación oficial y le pisó la noticia a la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, que esa jornada se encontraba de visita en Asturias. Tras un amago en el que la ministra llegó a desmentir a Canga y asegurar que no se haría el anuncio en ese día, Maroto terminó por ratificar lo dicho por Canga, en medio de un monumental enfado.

La pregunta formulada ante la Comisión Europea pretende dilucidar si Canga Fano accedió a información privilegiada por su posición de alto funcionario de la UE. En concreto, la pregunta de Ibán García resalta que ya el 10 de diciembre del pasado año, justo con la llegada de Diego Canga a Asturias recién nombrado candidato, el que fuera director de Comunicación, Investigación e Indicaciones Geográficas de la Comisión Europea “anunció que él ya conocía que la ayuda de Estado para ArcelorMittal se aprobaría a principios de 2023”.

El 25 de enero, Canga aseguró que el anuncio se produciría a mediados de febrero. Y el mismo 17 de febrero, jornada en la que finalmente la Comisión Europea aprobaría las ayudas, el candidato del PP anunció que la resolución final de Bruselas sería favorable a la ayuda “y se conocería ese mismo día”.

El eurodiputado socialista exige a la Comisión Europea que clarifique por escrito si el anuncio de Diego Canga de diciembre supone “una infracción del artículo 17 del Estatuto de los funcionarios de la Comunidad Europea”. En concreto, este artículo señala: “El funcionario estará obligado a observar la mayor discreción en todo lo que se refiere a los hechos e informaciones de los que hubiera tenido conocimiento en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones; no deberá comunicar, bajo ninguna forma, documentos o informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener conocimiento de los mismos. Continuará sometido a esta obligación tras el cese de sus funciones.”

Además, Ibán García pregunta si las afirmaciones de Diego Canga relativa a la concesión de las ayudas, formuladas en enero o el mismo día del anuncio de Bruselas contravienen otro apartado del reglamento que regula las exigencias de confidencialidad de los funcionarios. En concreto, el apartado que señala: “El funcionario deberá abstenerse de publicar o hacer publicar, individualmente o en colaboración, cualquier texto cuyo objeto tenga relación con la actividad de la Comunidad en la que preste sus servicios, sin autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. La autorización solo podrá ser denegada en el caso en que la publicación en cuestión sea susceptible de comprometer los intereses de las Comunidades”.

Normalmente, la Comisión Europea tiene seis semanas para responder a las preguntas formuladas por escrito, pero en este caso la interrogación se presentó con la etiqueta de “prioritaria”, por lo que la Comisión debería haber respondido en tres semanas. Ese plazo ya se ha superado, porque la pregunta se realizó con fecha del 23 de febrero y fue publicada el pasado 1 de marzo, por lo que el veredicto final de la Comisión Europea sobre el proceder de Diego Canga debería saberse próximamente.

Contraataque del PP

Pero también ha habido contraataque por parte del grupo popular europeo. El pasado 9 de marzo, el italiano Nicola de Michelis, director de Crecimiento Inteligente y Sostenible en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión, acudió a Asturias a hablar sobre la gestión de los fondos FEDER. Sin citar explícitamente a Diego Canga, quien las semanas precedentes había denunciado la supuesta falta de dinamismo del Gobierno asturiano para acceder a fondos europeos, De Michelis aseveró que Asturias había gestionado “de forma eficiente” la financiación comunitaria. Era una réplica implícita en un recado que captó al vuelo el PP asturiano, que recalcó que las críticas de Canga se referían a los fondos de concurrencia competitiva (es decir aquellos por los que los territorios deben competir con proyectos) y no a la asignación directa por los distintos programas europeos.

Pues bien, los populares no han dudado en formular también una pregunta por escrito a la Comisión Europea respecto al comportamiento de Nicola de Michelis, pidiendo una valoración de su actuación, sin entrar en detalles reglamentarios.

La europarlamentaria del PP Dolors Montserrat registró el pasado 15 de marzo una pregunta en la que señala la reunión que mantuvo “en su despacho” el presidente socialista asturiano Adrián Barbón con De Michelis, de quien recuerda que fue “jefe de gabinete de la comisaria socialista rumana Corina Cretu”. En su pregunta, Montserrat señala que “De Michelis, en vez de limitarse a hablar del FEDER, que es de lo que se ocupa, se permitió hablar de la financiación europea en su conjunto. Alabó ante la prensa la gestión del socialismo asturiano intentando desvirtuar la posición del candidato del PP, Diego Canga Fano, que sostiene que el acceso a la financiación europea por parte de Asturias en los programas competitivos es manifiestamente bajo”.

Con este argumento, la eurodiputada popular pregunta a la Comisión Europea si “comparte que con director encargado del (fondo) FEDER se ponga a valorar, por ejemplo, la utilización de Horizonte 2020 sin contrastar antes lo publicado por la dirección general responsable”. Y también si “comparte la Comisión el intento de uno de sus directores en ejercicio de apoyar a un gobierno autonómico en pleno proceso electoral”.

Tampoco ha habido respuesta aún a esta pregunta, aún en plazo de resolución. En cualquier caso, la tensión electoral de Asturias ha llegado a los despachos de Bruselas, que estos días cruzan papeles para resolver ambas cuestiones.